Marcel Bisevic Das wird der neue Musikchef der Kaserne Basel Sandro Bernasconi geht nach zwölf Jahren als Leiter des Bereichs Musik des Dreispartenhauses Ende August neue Wege. Auf ihn folgt der in Deutschland geborene Marcel Bisevic. Stefan Strittmatter 27.04.2021, 15.20 Uhr

Das Dreispartenhaus Kaserne zählt zu den wichtigen Konzertorten der Stadt zvg/ Donata Ettlin

Das Auswahlverfahren sei dann doch schneller gegangen als geplant, heisst es von Seiten der Kaserne Basel. Und so konnte Nicole Konstantinou, die Leiterin des Bereichs Kommunikation, am Dienstagnachmittag den neuen Leiter des Bereichs Musik der Kaserne Basel bekanntgeben: Marcel Bisevic wird im August 2021 das Amt von Sandro Bernasconi übernehmen, der nach zwölf Jahren neue Wege beschreitet.

Marcel Bisevic übernimmt ab August 2021 die Leitung des Bereichs Musik. Zvg Babak Behrouz

Marcel Bisevic habe das Kasernen-Team mit «fundierten künstlerischen Konzepten, seiner langjährigen Erfahrung im Konzertbereich eines mit der Kaserne verwandten Kulturbetriebs und einem gesellschaftskritischen Ansatz mit Blick auf künstlerische Vielfalt» überzeugt, heisst es in der Pressemitteilung.

Bei der Gestaltung des Konzertprogramms wird ihm Luisa Bitterlin zur Seite stehen, die in den vergangenen Jahren Mitarbeiterin in Sandro Bernasconis Team war. Über seinen Wechsel zur Kaserne Basel sagt Marcel Bisevic:

«Nach mehrjähriger kuratorischer Tätigkeit in Hamburg freue ich mich sehr auf die neue Herausforderung, das vielfältige Programm der Kaserne Basel mit meinen Erfahrungen und Ideen im Musikbereich zu ergänzen und mit einem grossartigen Team die tolle Arbeit von Sandro Bernasconi fortzuführen.»

Marcel Bisevic wurde 1982 in Limburg/Deutschland geboren. Er studierte Sozialwissenschaften in Giessen und Tampere. Seit 2015 war er kuratorisch tätig für das Musikprogramm auf Kampnagel und für das jährlich stattfindende Internationale Sommerfestival auf Kampnagel. 2017 arbeitete er ausserdem am Musikprogramm von Theater der Welt mit und verantwortete 2016 und 2018 das Musikprogramm für die Wiesbaden Biennale. In dieser Zeit baute er sich ein internationales Netzwerk aus Künstlern, Kuratorinnen und Agenturen auf.