Basel: Marihuana-Dealer am Weltkiffertag überfallen

Basler Strafgericht Marihuana-Dealer am Weltkiffertag überfallen Eine Gruppe junger Männer drang in die Wohnung eines Dealers ein. Jetzt stehen sie vor dem Basler Strafgericht. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 28.06.2022, 20.03 Uhr

Ein Überfall an einem speziellen Tag passierte im April 2020 an der Schanzenstrasse in Basel. Sandra Ardizzone / LTA

Es war ein grosser Beutezug, zumindest aus Sicht der Täter: Passend zum Weltkiffertag am 20. April 2020 drang die Gruppe maskiert und teilweise bewaffnet bei einem Marihuana-Dealer in der Basler Schanzenstrasse ein, bedrohten und schlugen ihn und bedienten sich am Angebot. So schnappte man sich knapp 30 Gramm Marihuana und 4,4 Gramm Haschisch, dazu kam eine Playstation 4, ein paar Kopfhörer, eine schicke Jacke, etwa 80 Franken Bargeld sowie ein neumodisches Hoverboard im Wert von rund 300 Franken.

Die acht Räuber verschwanden danach wieder genauso schnell, wie sie zuvor aufgetaucht waren. In das Gebäude kamen sie, weil zuvor eine junge Frau beim Dealer ganz regulär ein wenig Marihuana kaufte und beim Verlassen der Wohnung die Türe aufhielt. Mehrere Jugendliche, darunter auch die als Lockvogel dienende Frau, wurden bereits von der Jugendanwaltschaft wegen Raubs bestraft, diese Verfahren sind allerdings nicht öffentlich.

Schon mehrere Lehren abgebrochen

Diese Woche nun müssen sich wegen des Überfalls diejenigen vor dem Basler Strafgericht verantworten, die damals schon älter als 18 Jahre waren. Der Hauptangeklagte ist im Alter von zwei Jahren aus Gambia in die Schweiz gekommen und hat bereits mehrere Lehren abgebrochen. Derzeit macht der heute 21-Jährige eine Ausbildung als Grundbauer und besucht die Berufsfachschule.

Zum Überfall wollte er sich am Dienstag vor Gericht nicht äussern. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, in der Wohnung mit einem Schlagring auf das Opfer eingeschlagen zu haben. Auf den drohenden Landesverweis angesprochen, meinte er verständnislos, er wisse nicht, was er dazu sagen solle.

Alkoholisiert in lauten Streit verwickelt

Wenige Tage vor dem Überfall soll er bei einer Party eines Bekannten diverse Gegenstände, darunter eine Louis-Vuitton-Tasche, geklaut haben. Aufgefallen ist er aber auch im November 2020, weil er um zwei Uhr nachts bei der Kaserne offenbar alkoholisiert in einen lauten Streit verwickelt war. Laut Polizei wehrte er sich gegen eine Personenkontrolle und musste schliesslich auf den Posten gebracht werden.

Er hingegen sagte vor Gericht, ein Polizist habe das Knie auf seinen Hinterkopf gedrückt, als er am Boden lag. Erstaunlich: Laut den Polizisten soll der dunkelhäutige Mann sie unter anderem mit dem Wort «Negerschwuchteln» beschimpft haben. Bei ihm kommt zusätzlich auch eine Prügelei zur Anklage: Im August 2020 soll er einen Bekannten am Rhein derart brutal geschlagen haben, dass dieser eine Hirnerschütterung erlitt.

Bekannten mit Pistole bedroht

Angeklagt ist auch ein 21-jähriger Iraner, der beim Überfall an der Schanzenstrasse dabei war. Geklaut habe er dort allerdings nichts, er sei höchstens zwei bis drei Sekunden in der Wohnung gewesen, verteidigte er sich. Er soll ausserdem im Dezember 2019 im Umfeld der Dreirosenanlage einen Bekannten mit einer Pistole bedroht haben. Er ist vor rund sieben Jahren in die Schweiz gekommen, diverse Ausbildungsversuche sind offenbar wegen der fehlenden Aufenthaltsgenehmigung gescheitert.

Er erklärte im Gerichtssaal, auch die iranische Botschaft sei nicht in der Lage gewesen, ihm wenigstens iranische Ausweise zu besorgen. Bei ihm hat das Migrationsamt eine humanitäre Aufenthaltsgenehmigung wegen des laufenden Strafverfahrens sistiert. Er wohnt derzeit in einem Kleinbasler Asylheim und arbeitet für drei Franken pro Stunde in einem Beschäftigungsprogramm als Koch. Auch bei ihm wird das Gericht über einen Landesverweis entscheiden.

Opfer verlangt Schadenersatz und Genugtuung

Ebenfalls vor Gericht sitzt ein 23-jähriger Schweizer, der allerdings als Baby zusammen mit der Mutter in die Dominikanische Republik gezogen und dort aufgewachsen ist. Weil er nur schlecht Deutsch spricht, hat er hier bislang noch keine Lehrstelle gefunden, er lebt von Sozialhilfe. Beim Überfall in der Schanzenstrasse soll er den Ton angegeben haben und das Opfer mit einer Schusswaffe bedroht haben. Dies bestritt er allerdings vor Gericht, auch einen Schlagring oder andere Waffen will er nicht gesehen haben.

Der überfallene Marihuana-Dealer verlangt von den Männern nebst Schadenersatz auch eine Genugtuung von 7500 Franken. Das Dreiergericht fällt sein Urteil am Freitag.

