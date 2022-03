Marseille-Fans stürmten nicht wie erwartet die Basler Innenstadt

Vor dem Spiel Marseille-Fans machten Bogen um die Basler Innenstadt Im Vorfeld des heutigen Europacup-Spiels des FC Basel markierte die Polizei Präsenz – umsonst. Maximilian Fankhauser 17.03.2022, 18.55 Uhr

Einige Kastenwägen der Basler Polizei hatten sich präventiv in der Innenstadt versammelt bz

Nicht wenige vermuteten nach den Bildern vom letzten Donnerstag in Marseille Ähnliches auch in Basel. Ein Grossaufmarsch von Auswärtsfans, wilde Szenen und Scharmützel mit der Polizei. Nach dem Ticketingwirrwarr in dieser Woche war es aber zuerst unklar, wie viele Fans überhaupt aus der französischen Hafenstadt nach Basel kommen. Zuerst wurde der Auswärtssektor von der Polizei geschlossen, danach das Online-Ticketing eingestellt. Dennoch rechnete man in Basel mit mehreren tausend Fans, die den Weg ans Rheinknie antreten würden und dem Match im Stadion beiwohnen.