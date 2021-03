Maskenpflicht verletzt Organisatoren der Liestaler Corona-Demo kommen ohne Busse davon An der Demo der Coronaskeptiker im Baselbieter Kantonshauptort verletzte eine Mehrheit der 6'000 Teilnehmenden die Maskenpflicht. Das bleibt ohne Folgen: Dass die Organisatoren dafür strafrechtlich belangt werden, sei nicht möglich, hält die Baselbieter Regierung fest. Hans-Martin Jermann 23.03.2021, 14.44 Uhr

Die meisten Teilnehmenden der Corona-Demo in Liestal hielten die behördlich verordnete Maskentragpflicht nicht ein. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Die Baselbieter Regierung missbilligt und verurteilt das Verhalten der Organisatoren der Corona-Demo am vergangenen Wochenende in Liestal. Diese hätten kaum Anstalten gemacht, die Bewilligungsauflagen wie das Tragen einer Schutzmaske zu beachten, hält die Regierung in einer Mitteilung vom Dienstagnachmittag fest. Die Organisatoren des Vereins «Stiller Protest» werden aber künftig im Kanton Baselland keine Bewilligung mehr erhalten, betont die Regierung.

Strafrechtlich belangt werden können die Organisatoren indes nicht, wenn Teilnehmende sich nicht an die Maskenpflicht halten. Dazu würden sowohl auf Gemeinde- und Kantons- als auch auf Bundesebene die entsprechenden rechtlichen Grundlagen fehlen, hält die Regierung nach Konsultation ihres Rechtsdiensts sowie Juristen der Baselbieter Sicherheitsdirektion fest. Möglich wäre aber gewesen, einzelne Demo-Teilnehmende wegen Nicht-Einhaltung der Maskentragpflicht individuell zu büssen.

Vorerst keine Antisemitismus-Vorfälle bekannt

Auch verteidigt die Regierung den Entscheid der Polizei, auf ein rigoroses Durchgreifen gegen Verstösse an der Demo zu verzichten. Letzteres hätte nach Einschätzung der Polizei unweigerlich zur Eskalation geführt und wäre angesichts der grossen Zahl an friedlich Teilnehmenden nicht «verhältnismässig umsetzbar» gewesen. In der Mitteilung der Regierung ist ferner von zwölf Personen die Rede, welche die bewilligte Demo störten und von der Polizei angehalten wurden. Über Rassismus- und Antisemitismus-Vorfälle sei der Polizei nichts bekannt. Allerdings seien die Auswertungen diesbezüglich noch nicht abgeschlossen.