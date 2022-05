Massenschlägerei Basler Behörden hatten das türkische Kinderfest nicht auf dem Radar Die Bewilligung des Anlasses vom Sonntag hätte nur unter strengen Auflagen erteilt werden dürfen, kritisiert SP-Grossrat Mahir Kabakci. Nora Bader Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Die Polizei verhaftete am Sonntag fünf Personen nach einer Massenschlägerei auf dem Basler Marktplatz. Symbolbild: Keystone

Am Sonntag kam es auf dem Basler Marktplatz im Rahmen des türkischen Kinderfests zu einer Massenschlägerei. Medien berichteten von einem «Kurden-gegen-Türken»-Konflikt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Seit Wochen bombardiert die Türkei Stellungen im Shingal im Nordirak. Das beschäftigt auch hier. Kürzlich fand eine grosse Demonstration der Kurden-Community in Basel statt. Die Polizei war vor Ort. Es stellt sich die Frage, weshalb das beim türkischen Kinderfest vom Sonntag nicht auch von Anfang an der Fall war. Zumal der Organisator, der Türkische Schulverein Basel und Region als nationalistisch gilt. Die Ausschreitungen am Kinderfest schienen die Behörden zu überraschen.

«Der Kantonspolizei lagen im Vorfeld keine Hinweise vor»

«Die Kantonspolizei ist nach Eingang der Meldungen über eine Auseinandersetzung auf dem Marktplatz sofort mit mehreren Patrouillen ausgerückt», stellt Mediensprecher Adrian Plachesi klar. Und weiter: «Der Kantonspolizei Basel-Stadt lagen im Vorfeld keine Hinweise auf eine Störung dieses Anlasses vor.» Er habe zum ersten Mal nach einer pandemiebedingten Pause wieder stattgefunden, die Jahre zuvor sei die Veranstaltung aus Sicht der Polizei jeweils problemlos verlaufen.

«Die Bewilligung der Veranstaltung erfolgte durch die Allmendverwaltung, die Kantonspolizei Basel-Stadt war wie üblich in das Verfahren involviert.» Die Ereignisse vom Sonntag würden nun in die künftige polizeiliche Beurteilung dieser Veranstaltung einfliessen, so Plachesi.

Das Präsidialdepartement ordnet ein: «Es ist offensichtlich, dass die türkisch-kurdischen Konflikte in Basel mit derjenigen in der Türkei und im Nordirak zusammenhängen.» Es gebe seit Mitte April ein verstärktes militärisches Vorgehen des türkischen Militärs gegen Stellungen der kurdischen Arbeiterpartei PKK, was sich wie gewohnt auch auf die Basler Community auswirke, so Sprecherin Melanie Imhof.

Man beobachte dies immer wieder; etwa bei kleineren Sachbeschädigungen gegen eine türkische, staatsnahe Moschee. Aber: «Die Aktion auf dem Marktplatz war verglichen mit den Handlungen der letzten Jahre doch eine Ausnahme in ihrem gewalttätigem Ausmass.» Und gemäss Recherchen waren die Störenfriede nicht aus Basel.

Mögliche Konflikte hätten erkannt werden können

Fakt ist, dass es in Basel-Stadt diverse Fachstellen, etwa für Integration, Analyse und Gewaltprävention gibt oder eine Taskforce zur Observation und Vorsorge, in Kontakt zum Bund. In all diesen Behörden arbeiten Fachleute zu Länderanalysen und Austausch zusammen.

«In Basel leben 163 Nationen. Die Gemeinden, Bund und Kantone müssen Konflikte in den Heimatländern dieser Menschen stets im Auge haben und allenfalls proaktiv werden», so der Basler Integrationsexperte Thomas Kessler darauf angesprochen gegenüber der bz.

Grossrat Mahir Kabakci fordert eine Strategie. zvg

Auch unter den Grossrätinnen und Grossräten waren die Vorfälle vom Sonntag an der Mittwochs-Sitzung Thema. Der Tenor unter einigen Befragten ist ähnlich wie die Aussage von Basler SP-Grossrat Mahir Kabakci:

«Das Justiz- und Sicherheitsdepartement hätte aufmerksamer sein müssen in Anbetracht dessen, was gerade im Shingal passiert.»

«Die Bewilligung für das Fest hätte unter diesen Umständen nur unter strengen Auflagen erteilt werden dürfen», sagt er und das sage er in seiner Funktion als Grossrat. Es liege nun am Justiz und Sicherheitsdepartement für zukünftige Veranstaltungen und Aktionen eine Strategie auszuarbeiten, auch wenn er die Schuld nicht der Polizei, sondern den Tumult-Stiftern gebe, so Kabakci.

