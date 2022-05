Kurdische Vereine distanzieren sich von Angfriffen auf Kinderfest

Massenschlägerei Kurdische Vereine distanzieren sich von Übergriffen aufs türkische Kinderfest in Basel und verurteilen diese Nach den tätlichen Auseinandersetzungen auf dem Basler Marktplatz vom Sonntag stehen noch immer viele Fragezeichen im Raum. Bei der Staatsanwaltschaft sind bisher 178 Bilder und Uploads von Videos eingegangen. Die Festgenommenen sind wieder auf freiem Fuss. Nora Bader Jetzt kommentieren 11.05.2022, 19.03 Uhr

Die Polizei verhaftete am Sonntag fünf Personen nach einer Massenschlägerei auf dem Basler Marktplatz. Symbolbild: Keystone

Auf dem Basler Marktplatz kam es am vergangenen Sonntag gegen 18 Uhr zu Tumulten. Mehrere unbekannte Personen hätten Besucherinnen und Besucher eines Fests tätlich angegriffen, teilte die Polizei später mit. Mehrere Verletzte seien ins Spital gebracht worden. Die Polizei schrieb in ihrer Mitteilung von verbalen Provokationen gegen die Festbesucherinnen und Festbesucher, die den Tätlichkeiten vorausgegangen waren.

Fünf Personen wurden nach den Auseinandersetzungen festgenommen. Die fünf Festgenommenen wurden nach erfolgter Befragung und der Prüfung allfälliger Haftgründe gemäss Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuss gesetzt. Die Verfahren laufen weiter.

Organisiert wurde die Feier auf dem Marktplatz vom Türkischen Schulverein Basel und Region. Dieser leitet auch die türkischen Sprach- und Heimatkurse (HSK), die vom Kanton gefördert werden. Um die patriotische Ausrichtung dieser Kurse war 2018 eine Kontroverse entbrannt, nachdem der Blick über «Kriegsspiele» an einer HSK-Veranstaltung in der Ostschweiz berichtet hatte. Das Fest selbst wird jährlich durchgeführt.

Kriminalistinnen werten 178 Videos und Bilder aus

Auch vier Tage nach der Schlägerei auf dem Marktplatz im Rahmen des türkischen Kinderfestes sind noch viele Fragen offen. «Inhaltlich gibt es aus diesem laufenden Verfahren zurzeit nichts öffentlich zu kommunizieren», teilt die Basler Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit.

Aufgrund des Amts- und Untersuchungsgeheimnisses, den Vorgaben des Strafprozessrechts und des Persönlichkeitsschutzes von Betroffenen müsse man sehr zurückhaltend sein. Nur soviel:

«Bis dato verzeichnen – und verdanken – wir 178 Uploads von Bildern und Videoclips. Unsere Kriminalistinnen und Kriminalisten sind daran, das Datenmaterial auszuwerten.»

Die Demokratische Gesellschaft der Kurden in der Schweiz nimmt am Mittwoch in einer Medienmitteilung Stellung zu den Vorkommnissen. «Wir missbilligen, dass diese Angelegenheit als kurdisch-türkischer Kampf dargestellt wurde, die Kurdinnen und Kurden verurteilen klar Gewalt und distanzieren sich von diesem Vorfall», halten sie fest.

«Die kurdischen Vereine haben mit den Geschehnissen nichts zu tun. Wir Kurdinnen und Kurden vertrauen auf die öffentliche Sicherheit der Schweiz und befinden diese als wichtig.»

Wie Gespräche mit verschiedenen Personen aus der kurdischen Community in Basel zeigen, habe man die rund 30 Menschen, die gewalttätig wurden, in Basel noch nie gesehen.

Unklar ist auch, ob sie wirklich der Kurdischen Arbeiterpartei PKK angehörten, wie ein Augenzeuge gegenüber «20 Minuten» gesagt haben soll. Ein Handzeichen, wie es andere Medien beschrieben, sage noch gar nichts über eine PKK-Zugehörigkeit aus, sagen verschiedenen kurdischsstämmige Personen gegenüber der bz. Alle möchten anonym bleiben.

