Massive Umsatzeinbussen Geschäft mit Grippemitteln blieb aus: Basler Apotheken beantragten Kurzarbeit Grippe-Medikamente wie Neocitran werden zum Ladenhüter. 22 Basler Apotheker haben einen Antrag auf Kurzarbeitsentschädigung eingereicht. Leif Simonsen 11.03.2021, 05.00 Uhr

Weil die Basler so gesund sind, kränkeln die Apotheken. Bild: Juri Junkov

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie: Eine Pandemie hält die Welt in Atem – und die Basler Apotheken leiden darunter, dass die Bevölkerung so gesund ist wie nie zuvor. Homeoffice, Lockdown und verstärkte Hygienemassnahmen sei Dank, erkrankt kaum noch jemand an der herkömmlichen Grippe. Die Apotheken müssen gerade im Bereich der Grippe- und Erkältungsmedikamente starke Umsatzrückgänge verzeichnen. Im Schnitt verkaufen sie rund 50 Prozent weniger Neocitran, Pretuval, Nasivin und Co.

Die Ahorn-Apotheke an der Basler Ahornstrasse beispielsweise setzt jährlich im Durchschnitt 200 Packungen des Grippe-Heissgetränks Neocitran ab. Vergangenes Jahr waren es 120. Und in diesem Jahr gingen bisher erst elf Neocitran-Packungen über den Ladentisch. Und das, obwohl die Monate Januar und Februar Grippe-Hochsaison sind. Einen ähnlichen Umsatzeinbruch muss die City Apotheke in der Aeschenvorstadt verkraften. Bis 2019 wurden im Schnitt hier 520 Packungen Neocitran verkauft, im vergangenen Jahr waren es noch rund 300.

Mehr verkaufte Medikamente zur Festigung der Nervenstärke

Im November 2020 verkaufte die City Apotheke gerade noch zwanzig Schachteln Neocitran – siebzig weniger als im November des Vorjahres. Ähnliche Zahlen weisen die Apotheker für die anderen Grippe- und Erkältungsmedikamente aus. Und nicht nur in diesem Segment verzeichnen die Apothekerinnen und Apotheker einen Umsatzrückgang. Lydia Isler-Christ, Präsidentin des Apothekerverbands Basel-Stadt, sagt, auch Antibiotika würden weniger verkauft als vor der Pandemie.

Die Einbussen sind allerdings regional unterschiedlich – und auch vom Sortiment abhängig. Apotheken, die wie die Ahorn-Apotheke auf alternative oder anthroposophische Heilmittel setzen, haben bei einem Teil des Sortiments einen Umsatzaufschwung verzeichnen können. Geschäftsführerin Gabriela Zagula-Rufener sagt, im Bereich der Gesundheitsprävention oder der Festigung der Nervenstärke sei mehr abgesetzt worden im vergangenen Jahr.

Vermehrt Kunden aus dem eigenen Dorf

Im Baselbiet wird die sinkende Nachfrage nach Medikamenten durch die Homeoffice-Pflicht zumindest etwas abgefedert. Im Neocitran-Vergleich steht die Apotheke Gelterkinden beispielsweise besser da im Vergleich zu den städtischen Apotheken. Der Neocitran-Umsatz ist bei ihr von 598 Packungen (2019) auf 448 im Jahr 2020 gesunken. Die Geschäftsführerin der Gelterkinder Apotheke Handschin, Katherine Gessler, welche auch den Verband der Basellandschaftlichen Apotheker präsidiert, sagt, sie habe vermehrt Kunden aus dem Dorf. Diese würden sonst vermutlich am Arbeitsort in der Stadt einkaufen. Gleichwohl müsse auch sie finanzielle Einbussen in Kauf nehmen. Für eine generelle Beurteilung der kantonalen Lage sei das Baselbiet aber zu heterogen, sagt Gessler. «Eine Apotheke im Unterbaselbiet ist nicht zu vergleichen mit einer Apotheke in einer kleineren Gemeinde im oberen Kantonsteil.»

Was sich sagen lässt: Am stärksten betroffen sind die zentral gelegenen Apotheken. Besonders in der Innenstadt haben sie mangels Laufkundschaft äusserst viele Kundinnen und Kunden verloren. Nicole Hostettler, Leiterin des städtischen Amts für Wirtschaft und Arbeit, sagt, seit dem Ausbruch der Pandemie hätten bereits 22 Apotheken Kurzarbeit angemeldet – unter anderem die Löwenapotheke in der Greifengasse, wie eine Mitarbeiterin auf Anfrage bestätigt. Selbst wenn Bewilligungen teilweise nicht für den Antrag auf Kurzarbeitsentschädigung benutzt werden, dürfte so manche Basler Apotheke in existenziellen Nöten stecken.