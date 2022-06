Florian Faber: Der neue Besen bei der MCH Group

Interner Wechsel Faber löst Zwahlen an der Spitze der MCH Group ab Der Messebauer Florian Faber wird neuer Konzernchef der MCH Group. Er ist bereits jetzt in der Firma tätig. Die externe Suche blieb ohne Erfolg. Christian Mensch 01.06.2022, 17.28 Uhr

Florian Faber zvg /MCH Group

Das global tätige Head-Hunter-Unternehmen Korn Ferry war rund ein Jahr auf der Pirsch, um einen neuen Konzernchef für die MCH Group zu finden. Ein internationaler Topshot liess sich offenkundig nicht für den Job am Rheinknie gewinnen. In den abschliessenden Assessment mit internen und externen Kandidaten setzte sich jedenfalls der interne Florian Faber durch. Er löst auf den 1. Juli Beat Zwahlen an der Spitze des Messekonzerns ab.