James Murdoch himself bekniet die Basler Grossräte

Christian Mensch 28.05.2022, 05.00 Uhr

James Murdoch hat es persönlich übernommen, die Basler Grossräte zu überzeugen. Bryan Bedder / Getty Images North America

So viel Tempo war selten. Innerhalb von zwei (!) Wochen hat sich die Wirtschaftskommission des Grossen Rates zu vier (!) Sitzungen getroffen. Eine Subkommission hat sich sogar zu besonderer Verschwiegenheit erklärt, um Einblick in Geschäftsunterlagen zu erhalten. Das achtseitige Resultat der Parforce-Leistung liegt nun vor: Ein Argumentarium, weshalb alternativlos sei, dass Basel-Stadt bei der Kapitalerhöhung der MCH Group Anfang kommenden Jahres mitzieht und dafür bis zu 34 Millionen Franken bereit stellt.

Der Investor Murdoch «zertreut» die Bedenken der Grossräte

James Murdoch, der private Grossaktionär der MCH Group, hat sich persönlich in die Überzeugungsarbeit der Parlamentarier eingeschaltet. Sie scheinen von seinem Engagement beeindruckt oder zumindest angetan gewesen zu sein. Er habe der Kommission seine Standortverbundenheit zu Basel versichert. Und er habe etwa die Befürchtung «zerstreuen» können, dass die Art Basel nach Paris transferiert werde – als ob dies jemals in dieser Form von jemandem behauptet werden wäre.

In der Schlussabstimmung waren allerdings drei Kommissionsmitglieder nicht einverstanden und eines enthielt sich der Stimme. Die deutliche Mehrheit von neun Stimmen dürfte jedoch der Regierung die beruhigende Gewissheit bringen, dass auch der Grosse Rat dem Geschäft noch vor der Sommerpause zustimmen wird.

Die SVP ist anderweitig beschäftigt

Die von der Regierung vorgegebene Eile hatte sich aus der Tatsache ergeben, dass gegen das politische Geschäft das Referendum ergriffen werden kann. Eine mögliche Volksabstimmung müsste jedoch noch in diesem Jahr stattfinden, damit die Kapitalerhöhung mit Stadtbasler Beteiligung rechtzeitig über die Bühne gehen könnte. Nun zeigt sich jedoch: Ein Referendum ist nicht in Sicht.

In ersten Reaktionen auf das Finanzbegehren hatten sich zwar viele Parteien kritisch geäussert, doch lediglich die SVP sprach sich deutlich gegen die Finanzspritze aus. Ein Referendum würde zwar gestützt, aber sicher nicht im Alleingang vorangetrieben, sagt nun Grossrat Joël Thüring auf Anfrage. Das würde die Partei, die sich schon stark für die Schrebergarten-Initiative einsetzt, kräftemässig überfordern. Zudem sei die Zeit über die Sommerferien, in der die Unterschriften beigebracht werden müssten, sehr kurz.

Faust im Sack statt ein Referendum

Die FDP ist in ihren Medienmitteilungen zwar regelmässig «sehr besorgt» über die Entwicklung der MCH Group. Doch am ehesten wären es dennoch die Grünliberalen, die sich als jahrelange MCH-Kritiker an die Spitze eines Referendums stellen müssten. Fraktionschef David Wüest-Rudin würde diese Rolle aber lieber der SVP zuspielen und verweist darauf, dass die Position innerhalb der Partei noch nicht ausdiskutiert sei.

In der Parlamentsdebatte in der letzten Sitzung vor der Sommerpause wird deshalb wohl das geflügelte Wort der «Faust im Sack» in zahlreichen Voten auftauchen. Ausser dem Schreckgespenst eines möglichen Konkurses sind nämlich kaum Alternativen aufgezeigt, was passieren würde, sollte Basel-Stadt die Kapitalaufstockung nicht mittragen und gleichzeitig ein Restdarlehen über 5,8 Millionen Franken abschreiben. Doch dafür will keine Partei die Verantwortung übernehmen.

Dass der eingeschlagene Weg zur Sanierung wohl erfolgreich sein wird, zeigte sich bereits an der MCH-Generalversammlung von Anfang Woche. Der Antrag des Verwaltungsrates, durch eine Nennwertreduktion das Kapital vorweg herabzusetzen, wurde mit 99,36 Prozent der Stimmen gutgeheissen.

