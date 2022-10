Medienlandschaft Basel Neuer Redaktionsleiter bei Radio Basilisk Nachdem Benjamin Bruni die Programmleitung übernommen hat, übernimmt Stephan Gutknecht ab November den Posten des Redaktionsleiters. Lea Meister 21.10.2022, 07.53 Uhr

Gutknecht arbeitet seit sechs Jahren bei Radio Basilisk. zvg

Stephan Gutknecht ist seit 2016 Teil von Radio Basilisk und arbeitete auf der Newsredaktion und an verschiedenen Spezialsendungen wie Gross-, Land-, oder Regierungsratswahlen mit. Gutknecht machte eine kaufmännische Ausbildung und absolvierte danach die Ringier Journalistenschule. Beim Blick sammelte er dann erste Erfahrungen in der Medienbranche.

Gutknecht wird auch künftig im tagesaktuellen Newsjournalismus tätig sein und mit Stefan Plattner den Basilisk Penalty-Podcast produzieren. «Stephan Gutknecht ist in der Basilisk Region bestens vernetzt. Ich bin überzeugt, dass er in seiner neuen Leitungsfunktion der Redaktion von Basilisk einen neuen Drive geben kann. Ich freue mich ausserordentlich auf die noch engere Zusammenarbeit mit ihm», wird Benjamin Bruni in der Medienmitteilung von Radio Basilisk vom Freitag zitiert.