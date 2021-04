Politikfinanzierung Mehrheit für Transparenz-Vorstoss: Parteien sollen ihre Finanzierung offenlegen Die Basler SP lanciert einen neuen Vorstoss zur Offenlegung der Parteigelder. Mit im Boot sind Grünliberale und EVP. Doch die scheinbare Mehrheit ist trügerisch. Jonas Hoskyn 27.04.2021, 05.00 Uhr

Im Basler Parlament hat der Vorstoss für die Offenlegung der Parteifinanzen gute Chancen auf eine Mehrheit.

Das Thema Parteienfinanzierung ist ein Dauerbrenner in der Schweizer Politik. Seit Jahrzehnten wird die Forderung nach Offenlegung der Gelder der politischen Player immer wieder aufgeworfen. Aktuell ist auf nationaler Ebene die sogenannte Transparenz-Initiative hängig. In Bundesbern wird zurzeit darüber debattiert, wie weit man der Forderung entgegen kommen wird.

SP-Grossrätin Edibe Gölgeli

Durchaus denkbar, dass es in Basel-Stadt schneller geht. Die SP-Grossrätin Edibe Gölgeli hat eine Motion eingereicht, die fordert, dass die Regierung ein Gesetz für eine transparente Politikfinanzierung ausarbeitet. Die Motion ist das verbindlichste Instrument des Basler Parlaments. Offengelegt werden sollen alle finanziellen Beiträge an politische Parteien, Komitees und weitere Organisationen, die sich an kommunalen Wahl- und Abstimmungen beteiligen. Die Finanzierung soll jeweils vor dem Urnengang publiziert werden müssen, damit klar ist, wer auf welcher Seite mitmischt. Von der Offenlegung ausgenommen werden sollen nur Kleinbeträge, da dies einen unnötigen Aufwand darstellen würde und für die Problematik der potenziellen Beeinflussung irrelevant wäre, schreibt Gölgeli. Und weiter:

«Eine transparente Politikfinanzierung stärkt die Demokratie und erhöht die Glaubwürdigkeit von Parteien, Politikerinnen und Politikern und unseren demokratischen Institutionen»

Bereits zwei Mal gescheitert – wegen einer Stimme

Die Forderung hat im Basler Parlament gute Chancen. Neben den Vertretern von SP und Grün-Alternativem Bündnis (GAB) – haben auch mehrere Politiker der Grünliberalen und der EVP unterschrieben. Auch vor den Wahlen haben sich diese beim Online-Fragebogen Smartvote klar für die Forderung ausgesprochen. Damit hat die Motion zumindest auf dem Papier eine komfortable Mehrheit. Interessanter Nebenaspekt: Edibe Gölgeli bewies bereits beim Thema Ausländerstimmrecht den richtigen Riecher und brachte mit der gleichen Konstellation bereits diese Forderung durch den Grossen Rat.

Doch die Sicherheit ist trügerisch. Bereits zwei Mal sind die Transparenz-Befürworter in den vergangenen Jahren im Basler Parlament gescheitert, obwohl sie eigentlich in der Überzahl gewesen wären. 2018 und 2019 scheiterten die Anläufe jeweils wegen einer fehlenden Stimme.

Bürgerliche weiterhin klar dagegen

Sollte es dieses Mal klappen, stehen die Chancen auch in der Regierung gut. Auch hier haben die drei SP-Mitglieder plus GLP-Vertreterin Esther Keller den Vorteil auf ihrer Seite. Im Wahlkampf war sie vergangenes Jahr vorgeprescht und hatte offengelegt, wie viel Geld sie in ihren Wahlkampf steckt und woher dieses stammt. Dadurch gerieten andere Kandidatinnen und Kandidaten unter Zugzwang.

Für die bürgerlichen Parteien bleibt bei dieser Frage wohl nur die Statistenrolle. Mitte-, FDP-, LDP- und SVP-Parlamentarier hatten sich vor den Wahlen durchs Band gegen die Offenlegung ausgesprochen. Diese entspreche nicht der hiesigen politischen Kultur, so FDP-Präsident Luca Urgese: «Unser System ist auf breite finanzielle Unterstützung aus der Wirtschaft und der Bevölkerung angewiesen», sagt er.

«Nicht jeder will seine politische Gesinnung offenlegen.»

Spenden an Verbände oder Nichtregierungsorganisationen müssten auch nicht offengelegt werden, argumentiert Urgese.

Chancenlos im Baselbiet

Im Baselbiet blieb die Forderung nach Offenlegung der Parteispenden vor drei Jahren chancenlos. Die SP hatte gefordert, dass Unterstützungen von juristischen Personen ab 1'000 Franken und von natürlichen Personen ab 5'000 Franken deklariert werden müssen. Die bürgerliche Mehrheit im Landrat erteilte der Forderung aber eine klare Abfuhr. Bereits 2013 war die Transparenz-Initiative der Juso an der Urne gescheitert. Anders in Fribourg, Schwyz, Schaffhausen oder der Stadt Bern. Dort wurden in den vergangenen Jahren Transparenz-Initiativen von der Stimmbevölkerung gutgeheissen.