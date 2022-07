Mein Leben im Dreiland Brücken für das Dreiland In einem Standardwerk äussern sich über 40 Autorinnen und Autoren zu den unterschiedlichsten Aspekten der Zusammenarbeit am Oberrhein, und wie Verbindungen über die Grenzen geschafft werden. Peter Schenk 29.07.2022, 05.00 Uhr

Nach dem Zweiten Weltkrieg verkehrte nur eine Fähre zwischen Weil am Rhein und Huningue, bis 1979 die Palmrainbrücke eröffnet wurde. 2007 folgte die Dreiländerbrücke für Fussgänger und Velofahrer. Stadtarchiv Weil zvg

Über 40 Zeitzeugen und Aktive der trinationalen Zusammenarbeit am Oberrhein haben in ihren Beiträgen einen breiten Überblick über die Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Kooperation zwischen Baden, der Südpfalz, dem Elsass und der Nordwestschweiz gegeben. Erschienen ist das Buch «Die Rolle Badens in Europa – Badische Aussenpolitik von 1945 bis heute» anlässlich des 70-jährigen Landesjubiläums von Baden-Württemberg – Herausgeber ist der ehemalige Freiburger Regierungspräsident Sven von Ungern-Sternberg für den Landesverein Badische Heimat.