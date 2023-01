Mein Leben im Dreiland: Manufactum eröffnet Warenhaus in Freiburg

Mein Leben im Dreiland Der Gegenentwurf zur Billig-Mentalität: Manufactum eröffnet Warenhaus in Freiburg Der Versandhandel für hochwertige, handwerklich hergestellte Produkte hat sein fünfzehntes Warenhaus eröffnet. In der Schweiz ist aktuell kein Standort geplant – und wenn, dann wohl in Zürich. Peter Schenk Jetzt kommentieren 04.01.2023, 05.00 Uhr

Das neue Warenhaus von Manufactum befindet sich in der Freiburger Innenstadt. Bild: Peter Schenk

«Es gibt sie noch, die guten Dinge», so lautet der Spruch, mit dem der deutsche Versandhandel Manufactum für sich wirbt. Seit der Gründung 1987 geht es ihm darum, sich für bewussten Konsum einzusetzen.

Im Angebot sind handwerklich hochwertig verarbeitete und reparierbare Produkte in zeitloser Gestaltung. Das geht zum Beispiel von Bekleidung und Heimtextilien zu Küchen- und Gartengeräten bis zu Bürobedarf oder auch Produkten für die Körperpflege.

Seit 20 Jahren werden Einrichtungsgegenstände auch selber hergestellt

Das Engagement geht so weit, dass Manufactum auch schon Familienunternehmen, von dessen Produkten die Firma überzeugt war, vor dem Aus gerettet hat. Einrichtungsgegenstände lässt es seit 20 Jahren unter dem Namen Magazin auch selber herstellen. Seit 2008 gehört Manufactum zu Otto.

Existierte Manufactum ursprünglich nur als Versandhandel, sind mittlerweile 15 Warenhäuser entstanden – 14 in ganz Deutschland und eines in Wien. Ende November kam eines in Freiburg im Breisgau dazu. Manufactum war hier laut «Badische Zeitung» schon seit vier Jahren auf der Suche nach einem Domizil. Mit den Räumlichkeiten des ehemaligen Modehauses Kaiser, das nach über 60 Jahren schliessen musste, wurde der zentrale Standort nun in der Schustergasse 1 in der Innenstadt gefunden.

Mit 400 Quadratmetern kleiner als Warenhäuser in grossen Städten

Mit 400 Quadratmetern ist das Haus zwar kleiner als in den grösseren Städten, aber es wird das gesamte Sortiment angeboten. Auf zwei Etagen können die Produkte angeschaut und anprobiert, aber natürlich auch gekauft werden. Schnäppchen sind hier allerdings nicht zu erwarten.

Die qualitativ hochstehenden und deshalb auch langlebigen Produkte sind in der Regel teuer. Schweizerinnen und Schweizer, die die beliebte Stadt Freiburg insbesondere am Samstag überfluten, profitieren im Warenhaus davon, dass auch Manufactum Ausfuhrzettel ausstellt, mit denen sich die 19 Prozent deutsche Mehrwertsteuer einsparen lassen.

In der Schweiz ist Manufactum bisher nur als Versandhandel präsent. Für die Eröffnung eines Warenhauses gibt es dort laut Medienstelle keine konkreten Pläne. Man sei allerdings immer auf der Suche nach passenden Lokalitäten. «Als Ort wäre sicherlich Zürich interessant», heisst es. Von Basel ist allerdings nicht die Rede.

