Mein Leben im Dreiland Der Guide Michelin kommt ins Elsass Im März 2023 wird der Gastroführer erstmals in Strassburg vorgestellt. Beim Preis-Leistungs-Verhältnis kann das Elsass allerdings oft mit den Restaurants in Südbaden nicht mithalten. Peter Schenk 03.10.2022, 05.00 Uhr

Im aktuellen Guide Michelin ist das Elsass mit 33 Sternerestaurants vertreten. Der neue Führer erscheint im März 2023. Peter Schenk

Jedes Jahr ist es eine grosse Show, wenn der Guide Michelin in Frankreich seinen neuen Führer vorstellt. An dem Tag wird bekannt gegeben, wer neu Sterne erhält, seine behält oder aber verliert. Nachdem der Guide den Anlass letztes Jahr das erste Mal ausserhalb von Paris in Cognac, im Südwesten Frankreichs, organisiert hatte, kommt er nun am 6. März 2023 ins Elsass.

1000 Köche werden zu der Zeremonie erwartet

Im Strassburger Congress-Center werden dann um die 1000 Köche erwartet, das sind fast doppelt so viel wie normalerweise. Die Wahl fiel auf das Elsass, weil der Führer den kulinarischen Reichtum der Region würdigen wolle, wie das der Direktor Gwendal Poullennec in einem Interview mit der Zeitung «Dernières Nouvelles d’Alsace» begründete.

Die elsässische Gebietskörperschaft «Collectivité européenne d’Alsace» will den Anlass nutzen, um unter dem Motto «gut leben, gut essen» eine Fülle von Veranstaltungen zum Thema Kulinarik zu lancieren, die sich nicht nur auf die Spitzengastronomie beschränken. Insgesamt steht dafür ein Budget von 390’000 Euro zur Verfügung, in dem die Zeremonie vom 6. März enthalten ist.

Der Badenweiler Oase Verlag verzichtet seit 2016 auf Elsass-Führer

Das ist auch dringend notwendig. So hatte schon vor Jahren eine Umfrage ergeben, dass selbst viele Elsässerinnen und Elsässer zum Essen ins nahe Deutschland fahren, weil dort das Preis-Leistungs-Verhältnis besser ist. Geändert hat sich daran wenig. So hat der Badenweiler Verleger Wolfgang Abel seit dem letzten Buch 2016 beschlossen, in seinem Oase Verlag keinen Führer mehr über das Elsass zu publizieren. «Bei den Restaurants gibt es noch einige gute Adressen, aber das reicht nicht für ein Buch», sagt er.

Der Schweizer Genussjournalist und Autor von «Aufgegabelt» Martin Jenni sieht das ähnlich. Auch er trifft im nahen Südbaden regelmässig elsässische Gäste in den Beizen an. «Im Sundgau sieht es bis auf wenige Ausnahmen wie den ‹Cheval blanc› in Kiffis zappenduster aus.» Viele innovative Köche gebe es aber im Raum Colmar. Das spiegelt auch der Guide Michelin 2022 wider. Bezeichnend aber ist: Einen Bib gourmand für gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat im Südelsass nur der «Au Lion d’Or» in Rosenau erhalten.