Mein Leben im Dreiland Drei Blicke auf den Rhein 38 Museen am Oberrhein nehmen ab Herbst an einer grossen Ausstellungsreihe über den Rhein teil. Peter Schenk 16.07.2022, 05.00 Uhr

Der Isteiner Klotz, wie er vor der Rheinbegradigung durch Tulla aussah. Zvg

In diesem Herbst beginnt am Oberrhein eine grosse Ausstellungsreihe über den Rhein, an der sich 38 Museen beteiligen. Initiator ist das Netzwerk Museen, in dem die Museen sich zusammengeschlossen haben, koordiniert wird sie vom Lörracher Dreiländermuseum.