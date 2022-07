Mein Leben im Dreiland Ein Comic zu Racings rasanten Aufstiegen In sechs Jahren schaffte es der elsässische Fussballclub Racing Strasbourg, von der 5. Liga wieder in die 1. Liga aufzusteigen. Aufgrund seines Konkurses war er zurückgestuft worden. Peter Schenk 25.07.2022, 05.00 Uhr

Das erste Spiel in der 5. Liga gewann Racing Strasbourg auswärts mit 4:0. zvg

2011 war ein Katastrophenjahr für den elsässischen Fussballclub Racing Strasbourg und seine zahlreichen Fans. Der Verein hatte Konkurs gemacht und war in die 5. französische Liga zurückgestuft worden. Der Proficlub, immerhin 1979 französischer Meister und mehrmaliger Pokalsieger, war bei den Amateuren gelandet.

Treue Fans trotz alledem und 10 000 Zuschauer in der 5. Liga

Trotzdem blieben die Fans ihm treu. Sie begleiteten ihren Verein bei Auswärtsspielen und beim ersten Heimspiel im Meinau-Stadion kamen sage und schreibe 9813 Zuschauer. Darauf aber, dass er schon 2017, also sechs Jahre nach der Relegation und vier Aufstiege später, wieder in der 1. Liga spielen sollte, hätte damals niemand einen Pfifferling gewettet.

Beinahe wäre der Verein im gleichen Jahr wieder in die 2. Liga abgestiegen, rettete sich aber am Ende der Saison mit einem 3:2 Erfolg gegen Lyon durch Tore in der 88. Minute und in der Nachspielzeit. Super gut lief es für Racing die vergangene Saison: Der Club wurde sechster und verpasste nur knapp einen Platz in den europäischen Wettbewerben. Weil der SC Freiburg und auch der FCB sich dafür qualifiziert haben, hätte also beinahe das ganze Dreiland europäisch gespielt.

Der Comic ist in Frankreich eine Kunstform wie Bildhauerei

Der Strassburger Verlag Editions du Signe hat zur «Geschichte der Wiedergeburt» von 2011 bis 2022 des «Ewigen Racing» vor kurzem einen Comic veröffentlicht. Auf 54 Seiten wird die Erfolgsgeschichte kurzweilig nacherzählt. Comics sind in Frankreich eine Kunstform wie das Kino, die Bildhauerei oder die Kunstmalerei.

Das Cover des Comics. zvg

Fünfzehn Mal finden sich im Comic bei wichtigen Szenen kleine Fussbälle. Nach dem Laden der App des Verlags werden nach dem Halten des Smartphones auf das Symbol dazu gehörige Filme gezeigt; ein Super Angebot. Schwierig wird es allerdings, wenn man sich den Comic besorgen möchte. So sind die beiden grossen Basler Buchhandlungen Orelli Füssli und Bider & Tanner nicht in der Lage, ihn zu bestellen. Da bleibt als beste Lösung der Weg über die Grenze nach Saint-Louis zur Buchhandlung Encrage am Place de l’Europe (00 33 3 89 89 75 08) – was sich am Samstagvormittag mit dem Besuch des Marktes verbinden lässt.

Éternel Racing, 19,90 Euro