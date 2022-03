Mein Leben im Dreiland: Gastro-, Einkaufs- und Ausflugstipps

Mein Leben im Dreiland Ein Buch widmet sich mit Gastro-, Einkaufs- und Ausflugstipps dem Südschwarzwald Der Badenweiler Oase-Verlag widmet sich in einem neuen Buch dem Südschwarzwald und schlägt ausgesuchte Cafés im deutschen Südwesten vor. Vom Standardwerk Markgräflerland gibt es eine Neuauflage. Peter Schenk 16.03.2022, 05.00 Uhr

Grosse Obestvielfalt beim Hofladen Stapflehus in Binzen. zvg Blick in den Hofladen Stapflehus in Binzen. zvg Walsers Landhotel am Efringer Bahnhof. zvg Das Kolben-Kaffe beim Martinstor in der Innenstadt von Freiburg. zvg Die Villa Berberich in Bad Säckingen von aussen.

Ich bin ein grosser Fan des kleinen Badenweiler Oase-Verlags, der sich seit vielen Jahren erfolgreich in einer Nische eingerichtet hat. Insbesondere für die südbadische Grenzregion zur Schweiz liefern die Bücher eine Fülle von spannenden Tipps für kulinarische und andere Ausflüge.

Gründer und Autor Wolfgang Abel geht dabei sehr kritisch vor. Lobt er ein Restaurant, wobei das Preis- Leistungsverhältnis sowie die Regionalität der Produkte stets eine wichtige Rolle spielen, können die Leserinnen und Leser sich darauf verlassen. Neu führt Abel sie in «Hoch Hinaus» auf 32 Streifzügen durch den Südschwarzwald.

Spektakulärer Blick aufs Dreiländereck und Alpenpanorama

So gibt es bei Müllheim auf dem Hochblauen auf der Terrasse des Blauenhauses, das seit Herbst 2021 wieder bewirtschaftet ist, einen «spektakulären Blick aufs Dreiländereck und Breitwandalpenpanorama.» Bei Inversionswetter hat man Fernsicht bis ins Berner Oberland und seltener bis zum Montblanc. In einem weiteren Kapitel führt Abel zu den Sonnenplätzen im Kleinen Wiesental, wo in Sallneck das gutbürgerliche Traditionshaus «Hirschen» zum Einkehren lockt.

Eine neue Auflage ist von «Markgräflerland – Ein Gang durchs gelobte Land» erschienen. Es ist von Basel aus gesehen vielleicht das interessanteste, weil es hierin auch Tipps für das Grenzgebiet gibt wie in Ötlingen der «Ochsen», das «Rebstüble» oder das «Café Inka». Nicht stören lassen darf man sich von manch kleiner Spitze gegen Schweizer Gäste, die sich Abel nicht verkneifen kann, auch weil sie für die Einheimischen die Preise hochtreiben.

Gut sortierter Hofladen rund um die Obstkultur in Binzen

In Binzen findet sich der Hofladen «Stapflehus», der für die «Vielfalt und Tiefe der Obstkultur um Binzen» steht, und in Efringen-Kirchen lockt «Walsers Landhotel und Restaurant» zur Einkehr, schön auch der «Anker« im gleichen Ort.

In der 2. Auflage ist gerade «Süsse Stücke – Ausgesuchte Cafés im Südwesten» von Jutta & Daniel Höllstin erschienen. 43 Cafés schlagen die beiden vor, davon wie die «Kolben Kaffee Akademie» alleine sieben in Freiburg. Als nostalgisches Kurpark Café wird die «Villa Berberich» in Bad Säckingen gelobt, in Inzlingen lockt das moderne Café «Kleiner Onkel».

Hoch Hinaus ca. 29 Sfr., Markgräflerland ca. 26 Sfr., Süsse Stücke ca 24 Sfr.

Galerie Bamlach, Tagescafé und Galerie in einer Scheune aus dem 18. Jahrhundert. Kuchen, Vesper und Kleinigkeiten. www.galeriecafe-bamlach.de

Hirschen, Kandern-Egerten. Schönes, altes Gasthaus, einfache Klassiker, stimmungsvoller Garten unter grosser Kastanie, www.hirschen-egerten.de

Alte Krone, Wollbach bei Kandern. Rustikales Gasthaus mit zwei holzgemütlichen Stuben und lauschiger Gartenterrasse. Küche bodenständig, teils ambitioniert. www.altekrone-wollbach.de

Hirschen, Kandern-Holzen, Stattliches Dorfgasthaus, unkompliziert, mit Sommergarten, Tel. 00 49 7626-70 59.

Am Berg, Schliengen, ein Haus der gastronomischen Grundversorgung, was der Autor als Kompliment versteht. Tel. 00 49 7635-92 72

Krone, Schliengen-Mauchen. Ländliche Gaststätte mit Aura; seit 1862, bildschönes Anwesen. Tel. 00 49 7635-98 99

Ochsen, Müllheim-Feldberg. Bürgerliche Küche, sichere Werte. Stimmungsvoller Garten mit Weinlaub-Pergola. www.ochsen-feldberg.de

La Maison Eric, Sulzburg. Kleinod mit persönlicher Handschrift der Gastgeber, seit Sommer 2020 nur noch Mittagsmenü, am Nachmittag Kaffee und Kuchen und Kleinigkeiten. www.la-maison-eric.de

Krone, Staufen. Zuverlässige feinbürgerliche Einkehr im historischen Kern. www.die-krone-staufen.de

Café Decker, Staufen. Klassiker mit grossem Konditorei-Schauraum, mehr als 20 verschiedenen Torten und Kuchen. www.cafe-decker.de

Villa 19hundert02, Lörrach-Brombach in Jugendstilvilla. Viele frische und saisonale Produkte. Neben Kaffee und Kuchen Frühstück sowie kleinen Mittagstisch. www.villa1902.de

Bergfried, Café in Todtnauberg. Kleine, aber feine Kuchenauswahl, hausgemachte Panini und Suppen. www.bergfried-cafe.de

Café und Gaststätte Bahnhof, Münstertal. Heiss und kalt, süss und salzig an der Endhaltestelle. www.bahnhof-muenstertal.de