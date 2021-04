MENSCH UND NATUR Die Alte Billettkasse im Theater Basel wird zum Kunstraum – mit Tauben als Bewohnerinnen Zwölf Tauben, zwei Künstlerinnen und ein Künstler hausen für drei Wochen im Theater Basel. Sie erproben das Zusammenleben von Mensch und Tier. Mathias Balzer 09.04.2021, 05.00 Uhr

Die Alte Billettkasse im Theater Basel wird zum Taubenschlag. zvg Ingo Hoehn / bz Zeitung für die Region

Seit Donnerstag wehen drei weisse Fahnen rund um das Theater Basel. Sie markieren einen doppelten Aufbruch. Zum einen: Das Theater Basel hat in der Alten Billettkasse einen Raum für theatrale und künstlerische Experimente eröffnet. Der neue Spielort ist Teil des Foyer Public, das Pandemie bedingt immer noch auf seine Belebung wartet. Zum zweiten markieren die Fahnen den Start des Klima-Kontors in Basel. Das neu gegründete Büro will die Dringlichkeit des Klimathemas in die Kunst hineintragen.

In der Alten Billettkasse stehen Tische, zwei Holzgestänge, die an Turngeräte erinnern, Futternäpfe, in einer Ecke Bücher, auf den Gestellen Eier in Einmachgläsern. Es flattert und gurrt. Die zwölf Tauben fliegen und stolzieren durch den Raum und lassen sich von den Besuchern kaum stören. Das Künstler-Duo Seraina Dür und Jonas Gillmann hat die zwölf Vögel von einem Basler Taubenzüchter erhalten. «Sie sind eigentlich Ausschussware», erklärt Dür. Alle hätten kleine Makel, die sie für den Verkauf unbrauchbar machen. Eine Taube jedoch stammt aus Zürich, wo die Künstler ihre Installation «Rough Love» 2019 am Theater Neumarkt, im Helmhaus und im Theaterhaus Gessnerallee gezeigt haben. Die anderen Tauben seien damals nicht aus der Stadt zurückgekehrt.

Das könnte auch mit ihren Basler Artgenossen passieren. Für zehn Tage bleiben die Vögel in der Billettkasse eingeschlossen. Dann wird ein Flugloch geöffnet und die Tauben dürfen raus in die Stadt. Wie viele nach der Laufzeit von drei Wochen noch da sein werden, wissen Dür und Gillmann nicht. Und sie konnten an der Eröffnung am Donnerstag auch noch nicht sagen, wohin sie mit den Tauben, die bleiben, gehen werden. «Das macht mich schon ein wenig nervös», sagt Dür.

Die Kreation des Unkalkulierbaren

Das Künstler-Duo will mit seiner Langzeit-Installation das Zusammenleben von Stadtmenschen und Stadttauben erproben. Die gurrenden Vögel sind zwar ein Symbol für den Frieden, aber die Städter empfinden sie eher als Plage oder sehen in ihnen Träger von Krankheiten. «Mit Stachelkränzen und Drahtverhauen haben wir ein regelrecht militärisches Dispositiv gegen sie errichtet», sagt Jonas Gillmann. Ihnen gehe es darum, zu erproben, ob wir unser Zusammenleben nicht anders organisieren könnten.

Neben dieser ganz praktischen Suche nach einer neuen Verbindung von Mensch und Natur geht es aber auch um Kunst. Das Duo erprobt Settings, von Menschen und nicht-menschlichen Lebewesen bewohnt. «Es geht im Grunde um den Moment des Unkalkulierbaren», sagt Seraina Dür. «Im Moment des Unkontrollierten erscheint das, was die Essenz von Kunst, Kreativität, Veränderung ist.»

Zwei Taubenfahnen flattern vor dem Theater Basel im Wind. zvg Ingo Hoehn / bz Zeitung für die Region

Die Installation bietet den Besuchern jedoch auch die Begegnung mit ganz herkömmlicher Kunst. Die Künstlerin Nicole Schluck ist während dreier Wochen ebenfalls Mitbewohnerin und fertigt filigrane Bleistiftzeichnungen der Vögel. Auf einer Papierrolle versucht sie gar, mit den Tauben gemeinsam Bilder zu kreieren. An der Eröffnung hat eine schon mal eine grünliche Spur auf dem weissen Papier hinterlassen. Auf den Fahnen rund um das Theater flattern Schlucks Zeichnungen im Wind. Sie zeigen für die kommenden drei Wochen an, dass die Stadtvögel die neuen Performer von Basel sind.

«Rough Love» Jeweils Donnerstag bis Sonntag, 15 bis 20 Uhr. Bis 24. April. www.theaterbasel.ch