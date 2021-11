Menschen Basler Antiquitätenhändler Bernie Reichenstein: «Früher haben die Leute noch mehr Sorge getragen» Der Basler Antiquitätenhändler und Coiffeur Bernie Reichenstein (70) plaudert aus dem Nähkästchen: über Staub, Weltreisen – und seinen Hang zur Kreativität. Julian Förnbacher Jetzt kommentieren 27.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nähkästchen mit Antiquitätenhändler Bernie Reichenstein Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Bernie Reichenstein, Sie haben den Begriff Staub aus dem Nähkästchen gezogen. Was bedeutet Staub für ein Antiquitätengeschäft wie Ihres?

Bernie Reichenstein: Der Staub sitzt in jeder Ritze. Wenn man neue Ware bekommt, muss man die erst einmal gründlich entstauben. Denn der alte Dreck muss weg – sonst verkauft man auch die schönste Antiquität nicht.

Was bedeutet es für Sie, wenn eines Ihrer Stücke Staub ansetzt?

Wenn etwas staubig ist, will es niemand. Mir ist es deshalb wichtig, dass die Dinge glänzen. Entsprechend gestalte ich auch immer wieder meine Schaufenster neu: viel Licht, viele Kuriositäten, Mottos wie zuletzt die Herbstmesse – aber bitte keinen Staub (lacht).

Wie sind Sie zu den Antiquitäten gekommen?

Hauptberuflich bin ich Coiffeur. Mit 19 Jahren durfte ich an die Berufs-WM in Japan, dort begann ich zu sammeln. Ich habe meine Coiffeur-Ausrüstung dort gelassen und dafür japanische Antiquitäten mitgebracht. Und so nahm das Ganze seinen Lauf – ich bereiste durch meinen Beruf die Welt und brachte Erinnerungsstücke mit. Mit diesem «alten Gerümpel», wie meine Eltern sagten, füllte ich dann erst ihr Haus und später eine ganze Lagerhalle. Aus dieser startete ich auch den Handel – erst sporadisch als eine Art Rampenverkauf, seit vier Jahren mit meinem Laden im Petershof.

Was macht für Sie die perfekte Antiquität aus?

Man muss ihr schon ansehen, dass sie etwas zu erzählen hat. Aber kaputt darf sie auf keinen Fall sein. Mich begeistern besonders Gegenstände aus dem Art-déco-Stil.

Hätte unser Nähkästchen eine Chance in Ihrem Laden?

(Lacht) Ich glaube nicht, leider. Es ist zwar sehr schön – aber nichts für mich. Das ist mir noch wichtig: Die Schönheit von Antiquitäten liegt immer im Auge des Betrachters. Wenn ich sage, etwas ist nichts für mich, dann heisst das nicht, dass es für jemand anderen nicht das absolut perfekte Stück sein kann.

Sie mussten sich sicher in Ihrer Laufbahn sicherlich schon durch jede Menge Staub wühlen, um Schätze aufzuspüren, oder?

Das ist so. Oft läuft man in ein riesiges Durcheinander, da braucht es einen geschärften Blick. Auch Geduld ist eine Tugend in meinem Beruf. Manchmal muss man warten, bis ein Stück den perfekten Käufer findet – und es bis dahin halt zwei- oder dreimal abstauben.

Haben Antiquitäten in der heutigen, schnellen Welt überhaupt noch Platz?

Ich bin nebst Art déco vor allem auf die 60er-, 70er- und 80er-Jahre spezialisiert. Da gibt es viele Junge, die daran interessiert sind. Bei wirklich alten Stücken wird es aber schwer. Die Lebensart ist auch einfach anders geworden. Man zieht zusammen und nach fünf Jahren trennt man sich wieder – dann landen die ganzen Ikea-Möbel auf der Strasse. Zur Beziehung, aber auch zur Einrichtung hat man früher mehr Sorge getragen.

Wie schwer ist es, sich als Antiquitätenhändler zu etablieren?

Die Branche ist knallhart. Deshalb beschränke ich mich nur auf Dinge, von denen ich auch wirklich eine Ahnung habe. Gold oder Silber etwa kaufe ich nicht an. Ein anderes Risiko sind Fälschungen, das musste ich auf die harte Tour lernen.

Erzählen Sie.

Einmal hatte ich von einem Zwischenhändler Waren für über zehntausend Franken gekauft. Erst als ich sie im Laden aufstellen wollte, bemerkte ich, dass es Fälschungen waren. Ich habe den Händler, der übrigens selbst einem Fälscher auf den Leim gegangen war, angerufen und ihm gesagt, wenn er die Ware nicht sofort abholt, zeige ich ihn an. 30 Minuten später stand er vor meinem Laden – und nahm die Fälschungen wieder mit.

Der Petershof, in dem wir uns treffen, existiert seit 1858. In dieses Haus passt ein Antiquitätenladen optimal hinein, oder?

Absolut. Schon der Grossvater von Michèle Glasstetter, die den Laden nebenan betreibt, hat hier mit Antiquitäten gehandelt. Heute sind wir ein Kollektiv, das sehr gut funktioniert. Frau Glasstetter hat ihr Geschäft, daneben sind wir mit «Old Style Design». In den oberen Stockwerken gibt es Kunstausstellungen. Diese Mischung ist toll.

Haben Sie schon Leute abgewiesen, weil Sie fanden, dass Ihre Antiquitäten nicht zu deren Ideen passen?

Grundsätzlich bin ich ja Geschäftsmann. Ich berate die Leute ehrlich – aber am Ende müssen sie entscheiden. Rigoros und sturköpfig bin ich eigentlich nur, wenn es um Haare geht. Damit habe ich früher schon meinen Vater geärgert (lacht).

Der Coiffeur-Beruf ist bei Ihnen Familiensache.

Mein Vater war, wie meine beiden Brüder und deren Kinder, auch Coiffeur und wollte den Leuten im Salon immer Dauerwellen machen. Ich habe mich geweigert. Das gab dann grosse Diskussionen – am Ende hat er mir aber doch immer recht gegeben.

Sie sind Mitglied der Schweizer Coiffeur-Nationalmannschaft. Was hat es damit auf sich?

Es gibt Weltmeisterschaften für Coiffeure, da habe ich lange Jahre mitgemacht. Bis heute betreue ich den Nachwuchs und versuche, meine Erfahrung und meine Kreativität weiterzugeben.

Welche Rolle spielt die Kreativität generell in Ihrem Leben?

Eine sehr grosse. Kunst herzustellen ist eine weitere Leidenschaft von mir. Zuletzt habe ich etwa ein Mobile aus Teilen von alten Instrumenten gebaut. Irgendetwas Kreatives muss bei mir immer gehen – zum Glück kann ich das gleich in zwei Jobs ausleben.

Sie sind mittlerweile 70 Jahre alt – und noch immer enorm emsig. Wie wichtig ist es Ihnen, als Mensch selbst keinen Staub anzusetzen?

Das ist mir sehr wichtig. Die Leute fragen mich oft, ob ich nicht langsam aufhören will, zu arbeiten. Aber für mich ist es eine Leidenschaft, der ich so lange folge, wie es nur geht. Und wenn ich eines Tages dabei vom Stängeli falle, dann ist halt Feierabend (lacht).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen