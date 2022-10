Messebeginn Basel und die Liebe zum Ritual: Die Stadt frönt bei 25 Grad der Herbstmesse Magische Momente, Adrenalin Pur und Sonne satt: Bei sommerlichen Temperaturen wurde die 551. Basler Herbstmesse eingeläutet. Hunderte Messeliebhaber zelebrierten auf dem Martinskirchplatz nebst der Tradition auch die Rückkehr zur langersehnten Normalität. Tanja Opiasa-Bangerter Jetzt kommentieren 29.10.2022, 19.31 Uhr

Zurück zur Normalität an der 551. Ausgabe der Herbstmesse. Juri Junkov

«S Mässglöggli – hörsch es scho?» fragt eine Junge und blickt staunend den dutzenden Ballonen nach, die sanft in den stahlblauen Himmel aufsteigen. Violett sind sie in diesem Jahr, die offiziellen Giveaways mit Mäss-Logo und bei den übermütigen Kleinen und den euphorisierten Grossen ebenso gefragt, wie der Eröffnungsanlass selbst.

Beliebte Giveaways. Juri Junkov

Auf dem Martinskirchplatz steht es sich kurz vor dem Einläuten der 551. Basler Herbstmesse – das traditionsgemäss um zwölf Uhr mittags stattfindet – dicht gedrängt. Die Schutzmassnahmen, die an der letztjährigen Herbstmesse für Warteschlangen an den Checkpoints sorgten, scheinen in der kollektiven Erinnerung weit in den Hintergrund gerückt zu sein.

«Man vergisst schnell», sagt ein Besucher – angesprochen auf das Jahr 2020, in dem die Herbstmesse ganz ausfallen musste. Und auch Pfadfinder Valentin Dolder, der die Herbstmesse mit 55 Messewütigen besucht, sagt: «Ich fühle mich freier.»

Messestart bei sommerlichen Temperaturen

Es riecht nach gebrannten Mandeln und Sonnencreme, die warme Luft weckt Assoziationen an den langen Sommer – 25 Grad werden erwartet. «Fast zu warm», findet es eine junge Mutter, die mit ihrem Neugeborenen im Tragetuch dem Sohn ein Marroni schält.

Magenbrot, Mandeln und Zuckerwatte dürfen natürlich nicht fehlen. Juri Junkov

Eine vierköpfige Familie, bei der der Besuch des Messe-Einläutens zur jährlichen Familientradition gehöre, schwärmt: «So lässt sich die erste Stunde umso mehr geniessen», sagt die Anwohnerin. In T-Shirts, die strahlenden Binggis geschultert, warten die Besuchenden auf den Einsatz von Messeglöckner Franz Baur.

«Zum letzten Mal», bedauert ein ehemaliger Primarschüler des zurücktretenden Glöckners Moritz Bützer. Aufgewachsen an der Martinsgasse, verbinde den zweifachen Familienvater mit dem feierlichen Akt ein Stück Lebensgeschichte, das er an seine Söhne weitergeben wolle, Nachhaltig, wie es scheint – bereits seit drei Tagen rede der Sohn hauptsächlich «Mässglöggli», sagt er.

«Bombastische Stimmung»

Noch stehen auch die Bahnen auf dem Münsterplatz still. Sämtliche Sitze der Putschautos sind besetzt – regungslos stehen sich die Fahrzeuge gegenüber. Vater und Sohn haben sich einen Platz hinter dem Steuer ergattert. «Dieses Jahr sei man von der ersten Sekunde an am Start», sagt der Basler, der sich die Wartezeit mit Lesen vertreibt. Bald sind auch die Wartenden vor der Himalaya-Bahn erlöst.

Die Putschautos sind bei Jung und Alt beliebt. Juri Junkov

«Die Stimmung ist bombastisch», meint die Kassiererin, während sie Tickets ausstellt. Das erste Mal seit zwanzig Jahren wieder an der Herbstmesse ist eine Auslandsschweizerin, die sich mit Mann und Söhnen in der meterlangen Warteschlange vor dem Riesenrad eingerichtet hat. «Es fühlt sich toll an», meint die Heimwehbaslerin. Strammen Schrittes biegen Kurzentschlossene zum Martinskirchplatz ein. Vor uns wirft einer einen hastigen Blick auf die Uhr.

Es wird dem Messeglöcklein gelauscht

Und dann ist es soweit – «z Basel isch widr Mäss». Vom Kirchturm her klingen die gleichmässigen Schläge des Messglöckleins – mit einem grossen Applaus wird Glöckner Baur die Ehre erwiesen. Auch die zweijährige Zoe lauscht dem Messeglöcklein mit verklärtem Blick. «Ein gemeinsam gelesenes Kinderbuch zur Herbstmesse hat uns zum Besuch inspiriert», verrät uns Tobias Wetzel aus Binningen. Zoe späht zum Kirchturm – wenig später erscheint Glöckner Baur und schwenkt seinen Handschuh.

«Das war aber kurz», meint Freiburgerin Claudia Müller zu ihrer Begleitung. Die beiden, die nach einer Führung des Basler Tourismusbüros zur Herbstmesse gebannt nach oben blicken, sind begeistert: «Ihr Basler mit eurer Liebe zum Ritual», sagt Müller, welche die unangefochtenen Traditionen, die die Besuchenden einhalten bewundere. Sie meint:

«Alles wirkt so alt, so ehrfüchtig hier – Jahr für Jahr.»

Mittlerweile dreht das Riesenrad bereits wieder seine Runden. Auf der Mittleren Brücke merkt man nicht viel vom Herbstmessenbeginn, die Trams sind mässig besetzt und auf den Trottoirs läuft samstäglicher Einkaufsrummel. Auf dem Messeplatz nimmt der Messebetrieb langsam Fahrt auf – wortwörtlich.

Kreischende Teenager werden von einem Pendel in die Luft geschleudert und Schausteller Jean-Marc Jolliet raunt ins Mikrofon: «Wir beschleunigen europaweit als einzige auf 5G, das ist schon heftig.» Er regelt soeben die Drehung der Kabine. Zwei Heranwachsende winken dankend ab und ziehen in Richtung Messehalle los. Diese füllt sich kurz nach zwei Uhr nur mässig. «Wir sind gut in den ersten Tag gestartet», meint Mitarbeiter Oeschler trotz des verhaltenen Andrangs.

Das altehrwürdige Riesenrad. Juri Junkov

Ebenso zufrieden ist Pferdekarussell-Betreiber Simon Senn, der auf der Rosenthalanlage nach zweijähriger Pause aufstellt. «Wegen den Schutzmassnahmen war ich letztes Jahr nicht dabei», erklärt er. Viel habe sich nicht verändert, meint Charles Senn an der Kasse der Swing Up.

«Die Besucher sind glücklich», sagt Madeleine Wolf der gleichnamigen Confiserie. «Und hungrig», fügt ihr Mann Urs an. Ein Junge beisst vor dem Messeturm soeben in ein Crepe und murmelt kauend zu seinem Vater: «das Mässglöggli - es klingt noch immer in meinen Ohren.»

