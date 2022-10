Messglöcklein Abschied nach 33 Jahren: Franz Baur läutet zum letzten Mal die Basler Herbstmesse ein In der Neujahrsnacht 1988 erbte der 80-jährige Franz Baur das Ehrenamt des Messeglöckners. Die alte Tradition sei für die Baslerinnen und Basler heute sogar noch wichtiger als früher. Zara Zatti Jetzt kommentieren 28.10.2022, 19.08 Uhr

Noch ein Mal erhält Baur dieses Jahr ein Paar Handschuhe. Kenneth Nars

Als Kind hörte Franz Baur das Messglöcklein von zu Hause. Er wuchs im Kleinbasel direkt am Rhein auf und wusste, dass mit dem Geräusch eine besonders freudbringende Zeit in Basel startet: die Herbstmesse. Am Samstag läutet er die Messe selbst ein – nach 33 Jahren zum letzten Mal.

Drei Tage zuvor treffen wir Baur vor der Martinskirche. Seit Jahrzehnten wird dort in der Turmstube die Messe ein- und ausgeläutet. Vorher fand die Tradition, die bis ins späte Mittelalter zurückreicht, im Rathausturm statt.

Der 80-jährige Baur war 30 Jahre lang Primarschullehrer «am schönsten Ort von Basel – am Münsterplatz». Jedes Jahr stieg er mit den Schülerinnen und Schülern – damals fand der Unterricht auch am Samstag statt – in die Turmstube der Martinskirche, um den Kindern die Tradition des Messeläutens näherzubringen. Irgendwann wurde der damalige Glöckner Alfred Röschard auf den Lehrer aufmerksam.

In einer Neujahrsnacht wurde ihm das Amt angeboten

Wenn Baur von der Nacht erzählt, die ihn zu seinem Amt geführt hat, könnte man meinen, es sei gestern gewesen. Dabei ist es 35 Jahre her. Es war die Neujahrsnacht von 1987 auf 1988. Baurs Vorgänger, der nicht nur die Herbstmesse, sondern auch das neue Jahr einläutete, lud ihn auf ein Glas Wein zu sich nach Hause ein. «Es war viertel vor eins am Morgen, draussen war es bitterkalt, die ersten Schneeflocken fielen.» Dann habe ihn Röschard gefragt, ob er sein Nachfolger werden wolle.

Es sei ihm kalt den Rücken runtergelaufen und er antwortete: «Wenn das dein Wunsch ist, dann mache ich das gerne. Ich verspreche dir, dass ich diesen alten Brauch in deinem Sinn und Geist weiterführen werde.»

Zufällig trifft Baur auf eine Gruppe Schülerinnen und Schüler und erklärt, was er im Turm macht. Kenneth Nars

Baur nimmt die Tradition ernst und ist stolz auf sein Amt. Das zeigt sich, als eine Primarklasse auf dem Münsterplatz Halt macht, um zu sehen, wo am Samstag die Herbstmesse eingeläutet wird. Der 80-Jährige springt auf, um die kleine Truppe aufzuhalten: «Ich bin der, der am Samstag oben im Turm steht», sagt er und zeigt einen Handschuh und das Horn.

Jedes Jahr erhält er ein Paar neue Handschuhe

Ein Paar Wollhandschuhe, das erhält Baur jedes Jahr auf Neue, wenn er die Glocken läutet. Was er mit all diesen Handschuhen mache? «Natürlich habe ich einige zu Hause, ich verschenke aber regelmässig welche.» Heute Samstag erhält Baur nur einen Handschuh, den zweiten bekommt er erst in zwei Wochen, wenn er die Messe ausläutet. Das ist eine Sicherheitsmassnahme aus früheren Zeiten. Damals erhielt der Glöckner nämlich noch eine Weste beim Einläuten. Einmal sei dieser nach dem Einläuten dann nicht mehr aufgetaucht.

Pannen am grossen Tag habe es während seiner 33 Jahre im Amt nie gegeben. Vor 24 Jahren gab es aber einmal einen Zwischenfall. Da fand Mitte September ein Probeläuten statt, weil es einen neuen Assistenten gab. Dieser hilft dem Glöckner beim Läuten – dafür muss nämlich an zwei Seilen gezogen werden. Das Probeläuten wurde veranstaltet, um sicherzustellen, dass der Assistent das auch kann. Er konnte es zwar, aber das alte Seil riss. «Zum Glück blieb dann noch genügend Zeit, um es zu ersetzen.»

«Solche Bräuche sind heute bedeutender»

Für seine Nachfolge ist bereits gesorgt: Der jetzige Assistenzglöckner, der seit 13 Jahren neben Baur im Turm steht, wird zum Glöckner befördert. Ab nächstem Jahr wird er selbst den Handschuh tragen und ins Horn blasen. Ob er auch wieder einen Assistenten haben wird, sei ihm überlassen, sagt Baur. Er habe ihm einfach gesagt, er solle es in seinem Sinne weiterführen, «ohne viele Neuerungen».

Baur ist mit Basel verwurzelt, hat nie längere Zeit fern der Stadt gelebt. 40 Jahre war er im Vogel-Gryff-Spiel, FCB Fans kennen ihn von Fussballspielen, die er live für Radio SRF übertrug. Die alten Bräuche sind für ihn wichtig – und seien es auch für Basel. Heute sogar noch mehr als früher. «Das Messeeinläuten hatte immer ein Gewicht, früher war es aber eher selbstverständlich. In der heutigen digitalisierten Zeit sind diese Bräuche für die Menschen bedeutender geworden. Sie entschleunigen.» Das merke er auch an der Anzahl Zuschauerinnen und Zuschauer vor der Martinskirche.

Es ist Zeit zu gehen

Es sei ihm immer wichtig gewesen, zur richtigen Zeit aufzuhören. «Ich kann das Amt ja nicht bis zu meinem 100. Lebensjahr ausführen, dann müsste man mich in den Turm hochtragen.» Man solle aufhören, wenn es noch Freude bereitet. Natürlich sind beim letzten Mal Emotionen mit im Spiel, aber ich empfinde vor allem eins: «Grosse Dankbarkeit, dass ich das Amt überhaupt so lange ausführen durfte.»

Als das Gespräch eigentlich schon vorbei ist, fällt Baur noch etwas Wichtiges ein: «Viele meinen, die Messeglocke läute um elf Uhr.» Das komme wahrscheinlich vom bekannten Kinderlied mit der Strophe «s'elfi Glöggli lütted scho». «Aber das Einläuten beginnt um zwölf Uhr und dauert eine Viertelstunde lang.»

