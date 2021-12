Nach Streit: Grieder darf wohl an der Eisengasse bleiben

Mietstreit Rechtsstreit um Liegenschaft: Zieht Globus nun an die Freie Strasse? Mehrere Quellen sprechen davon, dass das Luxusmodehaus Grieder «wahrscheinlich» an der Eisengasse bleiben darf. Globus scheint sich derweil für sein Provisorium neu zu orientieren. Rahel Empl Jetzt kommentieren 26.12.2021, 05.00 Uhr

Das Modehaus Grieder in Basel. Links gegenüber die Filiale von Globus. Kenneth Nars

Vor drei Monaten entfachte ein Streit zwischen Bongénie Grieder an der Eisengasse und der Hauseigentümerin SF Urban Properties. Wie die bz damals publik machte, wehrt sich das Modehaus der Genfer Brunschwig Group gegen einen Auszug aus seiner Basler Boutique in der Eisengasse, obschon der Mietvertrag Ende Januar 2022 ausläuft.

Eigentlich plante Globus in der Liegenschaft für vier Jahre ein temporäres Warenhaus während des grossen Umbaus seiner Basler Filiale. Brunschwig berief sich aber gegenüber der Hauseigentümerin auf konkrete Verhandlungen über eine Verlängerung des Mietvertrags. Ein Rechtsstreit lag in der Luft. Seither ist es in der Öffentlichkeit still über weitere Schritte geworden; auf mehrmalige Nachfrage gaben beide Parteien an, dass «Gespräche laufen».

Globus plant offenbar mit Provisorium an der Freie Strasse

Mittlerweile mehren sich die Anzeichen, dass Grieder sich durchgesetzt hat und in der betreffenden Liegenschaft, dem «Haus zum Tanz», bleiben kann. Offenbar hat Globus kein Interesse an einem Rechtsstreit. Mehrere Quellen bestätigen, dass Grieder «wahrscheinlich» an diesem Ort bleiben könne. Ein endgültiger Entscheid liege allerdings noch nicht vor.

Keine der involvierten Parteien wollte auf Anfrage einen Kommentar abgeben. Globus plant aber offenbar das jetzige Globus Outlet an der Freie Strasse für das Provisorium zu nutzen. Unklar ist, ob dies wie geplant bereits im Februar passieren wird, und welche Auswirkungen die Planänderungen für die Angestellten des Warenhauses hätten.

