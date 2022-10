Basel: Rechtsvertretung der Asylsuchenden steht unter Druck

Migration Die Rechtsvertretung der Asylsuchenden im Bundesasylzentrum Basel steht unter Druck Immer mehr Asylsuchende beschweren sich über die Unterbringungsbedingungen in Zivilschutzanlagen. Das evangelische Hilfswerk kann nicht in allen Belangen helfen. Maria-Elisa Schrade 31.10.2022, 05.00 Uhr

Die Lage im Bundesasylzentrum Bässlergut in Basel ist angespannt. Auch das Hilfswerk der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz steht unter Druck. Nicole Nars-Zimmer

Bereits vier Zivilschutzanlagen hat das Staatssekretariat für Migration (SEM) in den letzten Wochen in den beiden Basel zur Unterbringung von Asylsuchenden in Betrieb genommen. Vor allem in Allschwil formiert sich gegen die Unterbringungsbedingungen Widerstand: Bewohnende beschreiben die Zustände in den fensterlosen Räumen als «menschenunwürdig». Aktivistische Gruppen und einzelne Politiker unterstützen ihre Anliegen.