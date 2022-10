Zahl der Asylgesuche in den beiden Basel höher als erwartet

Migration Zahl der Asylgesuche in den beiden Basel ist höher als zuletzt erwartet Die Fluchtbewegungen nach Westeuropa und in die Schweiz nehmen wieder deutlich zu. Der Bund bereitet sich auf den Ernstfall vor. Was ist davon in den beiden Basel zu spüren? Maria-Elisa Schrade Jetzt kommentieren 10.10.2022, 05.00 Uhr

Es werden wieder mehr Menschen bei illegalen Grenzübertritten aufgegriffen. Nicht alle stellen einen Asylantrag, viele wollen weiterreisen. Arthur Gamsa

Krieg, politische Unruhen, Verfolgung, Unterdrückung, Naturkatastrophen, Hungersnöte und gesundheitliche Krisen: Die Liste der Gründe ist lang, welche Menschen dazu bewegen sich auf die gefährliche Fluchtroute nach Westeuropa zu begeben.

Die Auswirkungen all dieser Katastrophen und Unruhen sind auch in der Schweiz zu spüren. Neben einer anhaltenden Fluchtbewegung aus der Ukraine, steigt laut Staatssekretariat für Migration (SEM) auch die Zahl der Menschen aus anderen Ländern stetig an, die hier ein Asylgesuch stellen. Zum Vergleich: Gingen im letzten Jahr noch etwa 9000 Asylgesuche bis zu diesem Zeitpunkt ein, sind es in diesem Jahr bereits rund 12 400, mit einem Anteil von 184 Gesuchen für Baselland und 148 für Basel-Stadt.

Deutlich höhere Geflüchtetenzahlen als in den letzten Jahren

«Wir haben in letzter Zeit auf jeden Fall einen Anstieg der Geflüchtetenzahlen bemerkt, auch abgesehen von den Schutzsuchenden aus der Ukraine», bestätigt Fabian Dinkel, Leiter des Baselbieter Sozialamts. «Die Zahlen sind deutlich höher als zum selben Zeitpunkt in den letzten Jahren.» Neben den Schutzsuchenden aus der Ukraine stammten die Geflüchteten der vergangenen drei Monate vor allem aus der Türkei, Eritrea und Afghanistan.

Beat Meyer, zuständig für Asyl und Rückkehr in der Behörde für Migration und Bürgerrecht des Kantons, beobachtet ebenfalls steigende Zahlen, hält sich jedoch zurück mit einer Einordnung:

«Wir hatten in den letzten Jahren und Jahrzehnten so grosse Schwankungen, dass man kaum beurteilen kann, ob wir auf eine Zunahme von Schutzsuchenden wie 2015 zusteuern. Wir spüren die steigenden Zahlen, aber das kommt immer verzögert bei uns an. Von einer Welle kann noch keine Rede sein.»

Die Verzögerung entsteht dadurch, dass – mit Ausnahme der Ukraine-Geflüchteten, die direkt den Schutzstatus S erhielten – Asylgesuche zuerst auf Bundesebene bearbeitet werden, ehe eine Zuweisung an die Kantone erfolgt. Dafür hat der Bund maximal 140 Tage Zeit. Die vollen Auswirkungen der derzeitigen Fluchtbewegungen werden die Kantone daher frühestens in drei bis vier Monaten erreichen.

Angespannte Aufnahmesituation in den Gemeinden

Im Baselbiet ist unterdessen die Aufnahmesituation in den Gemeinden bereits jetzt angespannt. Dennoch ist Dinkel zuversichtlich, die Herausforderungen der kommenden Monate gut bewältigen zu können. Denn die Erstaufnahmestellen seien noch nicht voll ausgelastet und in der Lage die Gemeinden zeitweise zu entlasten.

So sei die Kapazität im ehemaligen Kantonsspital in Laufen noch nicht voll ausgeschöpft. Weitere Optionen befänden sich bereits in Planung, wie etwa eine Liegenschaft der Gruppenunterkunft Leuenberg in Hölstein. Allerdings dienen derartige Unterkünfte einem Aufenthalt von mehreren Tagen bis maximal vier Wochen, danach müssen die Gemeinden eine langfristige Lösung finden.

Das ehemalige Kantonsspital in Laufen dient mittlerweile als Erstaufnahmestelle für Geflüchtete. Aktuell hat es noch Kapazitäten frei. Kenneth Nars

Mit einer etwaigen Unterbringung in Zivilschutzanlagen, wie bereits im Frühjahr diskutiert wurde, plant Dinkel derzeit noch nicht. Der Sozialamtsleiter betont: «Wir wollen das nach wie vor nicht, doch Migration verläuft dynamisch. Wir müssen laufend schauen, wie sich die Zahlen entwickeln.» Sollten erneut über Tausend kommen, müsste diese Option wieder in Erwägung gezogen werden. Dann sei jedoch für Familien und Kinder – wie auch bei allen anderen Erstaufnahmestellen – ein möglichst kurzer Aufenthalt anzustreben.

Solidarität mit Geflüchteten in Basel-Stadt nach wie vor gross

Weitestgehend entspannt ist die Lage in Basel-Stadt. Zwar verweist auch der Amtsleiter für Sozialhilfe Rudolf Illes auf die nach oben angepassten Prognosen des SEM. Dieses ging noch im Juni von etwa 16 500 Asylgesuchen – exklusive Schutzbedürftige aus der Ukraine – aus und rechnet nun mit ca. 18 500 Anträgen bis Ende 2022. Doch scheinen diese Anpassungen Illes bislang nicht zu beunruhigen. Der Amtsleiter der Sozialhilfe schreibt:

«Im Vergleich zu den Jahren 2019 bis 2020 sind die Zahlen zwar höher, aber in den Jahren 2011 bis 2016 lagen die Asylgesuche jedes Jahr bei weit über 20'000 Personen. Insofern handelt es sich (noch) nicht um einen massiven Anstieg.»

Sehr viele Geflüchtete passieren nach wie vor die «Balkanroute», auf der laut Illes derzeit vor allem Menschen aus Syrien, Afghanistan und der Türkei unterwegs seien. Doch nicht alle beantragen Asyl, viele wollen auch weiterreisen. Von der Gesamtzahl aller in der Schweiz angenommenen Asylgesuche, entfallen auf Basel-Stadt laut Verteilschlüssel 2,3 Prozent. Illes berichtet:

«Bisher konnten wir in Basel Stadt alle Geflüchteten in Wohnungen unterbringen. Im Zusammenhang mit den Geflüchteten aus der Ukraine ist die Solidarität in der Zivilbevölkerung immer noch gross.»

Auch die Bereitschaft von Gastfamilien Geflüchtete aufzunehmen sei weiterhin hoch, schreibt Illes. Ausserdem stünden derzeit noch 600 Plätze in Wohnungen zu Verfügung. Der Amtsleiter für Sozialhilfe geht daher davon aus, dass auf Zivilschutzanlagen bis auf weiteres verzichtet werden kann.

