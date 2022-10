Zu lange Wartezeiten bei Migros-Bank-Filliale am Aeschenplatz

Migros-Bank Weitere Umbauten bei der Filiale am Aeschenplatz möglich – wegen zu langer Wartezeiten Lange Wartezeiten und eine scheinbar nicht zu erreichende Hotline lassen Kundinnen und Kunden der Migros-Bank am Aeschenplatz zurzeit erbost zurück. Nun prüft die Bank bauliche Massnahmen. Andreas W. Schmid 14.10.2022, 05.00 Uhr

Die Migros-Bank am Aeschenplatz hat nur noch einen Schalter. Nicole Nars-Zimmer

Wer die Schalterhalle der Migros-Bank an der Ecke Aeschenvorstadt/Aeschenplatz betritt, sollte den nächsten Termin mit genug Abstand einplanen. Denn die Wartezeiten sind lang und können schon mal 25 Minuten betragen, wie ein Augenschein an drei verschiedenen Tagen zeigt.

Deshalb kommt es immer wieder zu erbosten Reaktionen von Kundinnen und Kunden, die des Wartens überdrüssig sind und den Ort verlassen, noch bevor sie es bis zum einzigen bedienten Schalter geschafft haben. Auch auf Bewertungsforen im Internet kommt der Service schlecht weg: «Unendliches Anstehen» ist noch einer der nettesten Kommentare.

Höhere Kundenfrequenz wegen diverser Neuerungen

Die Migros-Bank räumt auf Anfrage selber ein, dass «die aktuellen Wartezeiten nicht akzeptabel» seien. «Deshalb werden wir Optimierungen im Schalterbereich vornehmen. Hierfür prüfen wir auch bauliche Massnahmen.»

Bauliche Massnahmen? Wurde nicht eben erst das ganze Gebäude, das der Credit-Suisse-Anlagestiftung gehört, während zweieinhalb Jahre kernsaniert und aufwendig umgebaut – mitsamt dem Schalterbereich in der Migros-Bank? Und nun wird schon wieder umgebaut? Eine Fehlplanung? Fragen über Fragen.

«Bei der Wiedereröffnung im Mai 2021 bestand das aktuelle Problem von teils deutlich höherer Kundenfrequenz noch nicht», heisst es von Seiten der Bank. Für das aktuell erhöhte Kundenaufkommen gebe es mehrere Gründe, unter anderem den Wechsel verschiedener Kartensysteme, etwa von der Maestro-Karte zur Visa-Debit-Karte, oder die grosse Nachfrage nach der neuen Cumulus-Kreditkarte.

Was die Migros-Bank nicht erwähnt: Die höhere Kundenfrequenz vor Ort hat auch mit den extrem langen Wartezeiten bei der Hotline zu tun. Hier fallen die Kommentare im Netz ebenfalls deutlich aus: Die Kundschaft zeigt sich von der ewig langen Warteschlaufe genervt. «Keine Chance, dass einer bei der Hotline abnimmt», ist beispielsweise von einem User zu lesen.

Nur drei Filialen für Privatkunden in Basel

Ein Testanruf bei der Kartenhotline wurde am Donnerstagnachmittag nach zwölf Minuten und drei Sekunden ohne Vorwarnung in der Warteschlaufe abgebrochen – offenbar kein Einzelfall. Dabei hatte die Migros-Bank im Sommer gegenüber «SRF» versichert, dass man die Wartezeiten verringern möchte und man das Personal deshalb an der entsprechenden Hotline laufend ausbaue.

Wegen der Warterei am Telefon begeben sich also Kundinnen und Kunden direkt in die Bank – nur, um dort ebenfalls wieder zu warten. Viel Auswahl haben sie in Basel-Stadt nicht: Neben der Filiale in der Aeschenvorstadt gibt es nur noch den bedienten Standort im Gundeli sowie die Filialen in Riehen (nur für Privatkundschaft) und im Grosspetertower (nur für Firmen). Im gesamten Kleinbasel gibt es überhaupt keine bediente Filiale, obwohl die Migros-Bank mit dem Slogan wirbt:

«Wir sind näher an den Bedürfnissen der Menschen als jede andere Bank.»

Die Migros-Bank entgegnet, dass sie in den vergangenen Jahren ihr Niederlassungsnetz schweizweit erhöht habe und sie laufend Optionen prüfe, «um die Zugänglichkeit für unsere Kundinnen und Kunden zu erhöhen». Dazu zählen etwa die Kooperation mit der Post oder die Möglichkeit von Bargeldbezügen an den Kassen von zahlreichen Geschäften der Migros-Gruppe. Und: «Unser Standort am Aeschenplatz ist mit den vielen Tramanbindungen ideal zu erreichen.»

Die Migros-Bank residiert mit ihrem Hauptsitz seit dem Jahr 2000 in der Aeschenvorstadt. Vorher war sie schräg gegenüber in der St.-Jakobs-Strasse zu Hause, wo heute die Raiffeisenbank ihren Sitz hat. Auch hier findet gerade ein aufwendiger Umbau des Gebäudes statt. Die Wiedereröffnung ist auf Januar 2023 geplant.