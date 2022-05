Militärmusikfestival 15 Jahre Basel Tattoo: Zum Jubiläum gibt's Schlegelvirtuosen, mystische Dudelsäcke und Royals Vom 15. bis 23. Juli 2022 kehrt das Basel Tattoo mit einer Jubiläumsshow zurück in den Hof der Kaserne und feiert seine 15. Ausgabe. Am Dienstag stellten die Organisatoren das Programm vor. Aimee Baumgartner 03.05.2022, 10.30 Uhr

Massed Pipes and Drums am Basel Tattoo 2019. Die schottische Formation wird auch bei der diesjährigen Ausgabe mit dabei sein. Bild: Roland Schmid

Die letzten beiden Produktionen mussten aufgrund der Coronapandemie abgesagt werden. Die Unsicherheiten im Rahmen des Bewilligungsverfahrens sowie die anhaltenden internationalen Reise- und Quarantänebestimmungen verhinderten auch das geplante «Save the Basel Tattoo», das im November 2020 in der St. Jakobshalle hätte stattfinden sollen.

Die Verantworlichen und ihre Gaste präsentierten am Dienstagvormittag das Programm 2022 im Parterre One Club. Aimee Baumgartner

Für diesen Sommer sind die Organisatoren aber zuversichtlicher. Am Dienstag präsentierten sie das Programm für die Jubiläumsshow zum 15-jährigen Bestehen des Basel Tattoo. Vom 15. bis 23. Juli soll im Hof der Kaserne Basel «eine geballte Ladung Swissness, Royals und ganz viel Dudelsackmusik» gezeigt werden, verspricht Produzent Erik Julliard bei der Präsentation des Programms am Dienstagvormittag. «Es wird ein grossartiger Jahrgang. Ich freue mich wie ein kleines Kind.»

Als heimische Formation werden die Spitzentrommler vom Top Secret Drum Corps beim Basel Tattoo 2022 auftreten. Die Lokalmatadoren und Schlegelvirtuosen, wie sie die Organisatoren betiteln, seien «Garant für ein grosses Spektakel».

Youtube/Basel Tattoo

Mit der Swiss Army Central Band ist die «Nationalmannschaft» der Schweizer Blasmusik am Basel Tattoo vertreten, die sich auf verschiedenen Tourneen im In- und Ausland einen Namen gemacht hat. Sie spielen unter der musikalischen Leitung von Major Aldo Werlen.

Abgerundet wird die Vielfalt der Schweizer Musik- und Kulturlandschaft mit dem Aufritt der Viehbauern von Les Armaillis. die zusammen mit ihren Kühen Einblick in eine jahrzehntealte Tradition geben. Sie spielen das Lied «Les Ranz des Vaches» – ein Hirtenlied mit 19 Strophen und zwei Refrains, das ursprünglich dazu diente, die Kühe anzulocken.

Königliche Topformationen

Royal wird es bei den Auftritten der His Majesty The King’s Guard Band and Drill Team aus Norwegen, die bereits in früheren Jahren am Basel Tattoo aufgetreten ist, und der Band of Her Majesty‘s Welsh Guards von Grossbritannien. Die Repräsentationsformation der britischen Queen wird zum ersten Mal in Basel zu sehen sein.

Mit Major Lauren Petritz-Watts steht erstmals in der Geschichte der britischen Militärmusik eine königliche Garde unter der musikalischen Leitung einer Frau. Petritz-Watts war bei der Medienkonferenz am Dienstagvormittag ebenfalls anwesend. Sie wird bereits zum dritten Mal beim Basel Tattoo dabei sein, wie sie sagt. «Ich schätze die Atmosphäre in Basel sehr, es ist das zweitgrösste Tattoo weltweit. Wir spielen ein sehr traditionelles Programm, das auch das Jubiläum der Queen ehren soll.»

Viel Dudelsackmusik

Die Massed Pipes and Drums werden mit ihren 200 Dudelsackspielern und Trommlern aus vier Kontinenten nicht nur zu Beginn der Show ihren traditionellen grossen Auftritt haben. Ein «schottischer Akt mit beliebten Ohrwürmern» werde die Arena in «Gänsehautstimmung» versetzen.

«200 Dudelsäcke sind aber nicht genug», sagt Produzent Julliard. Rockig werde es dann, wenn die Red Hot Chilli Pipers (nicht zu verwechseln mit den Red Hot Chilli Peppers) zu ihren Dudelsäcken greifen. Den schottischen Teil vervollständigen die Flings and Things Highland-Dancers mit ihren «leichtfüssigen und graziösen» Tanzeinlagen – begleitet von mystischen Klängen des Dudelsacks.

Vertragsverlängerung mit dem VBS Das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) hat die Partnerschaft mit dem Basel Tattoo um fünf weitere Jahre bis 2027 verlängert. «Mit der Vertragsverlängerung unterstreicht das VBS die Bedeutung des Basel Tattoo für die Schweiz und verleiht dem Anlass weiterhin den Status als offizielles Schweizer Tattoo», sagen die Organisatoren des Basel Tattoo. Den Veranstaltern gebe dies zudem eine langfristige Planungssicherheit.

Das Basel Tattoo 2022 findet vom 15. bis 23. Juli 2022 vor der historischen Kulisse der Kaserne Basel statt. Tickets gibt es auf baseltattoo.ch, im Basel Tattoo Shop oder bei Ticketcorner. Zum Jubiläum gibt es auch ein eigenes Buch.