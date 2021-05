Mindestlohn Wegen zwei Franken: SP-Sozialdirektor Kaspar Sutter wird aus den eigenen Reihen angegriffen Initianten sprechen von einem «fragwürdigen Salto». Tatsächlich hat sich der SP-Politiker noch vor kurzem für 23 Franken Mindestlohn ausgesprochen. Als Regierungsmitglied macht er sich nun für den Gegenvorschlag von 21 Franken stark. Jonas Hoskyn 03.05.2021, 18.23 Uhr

Der neue SP-Regierungsrat Kaspar Sutter hat keinen einfachen Start erwischt. Wenige Tage nach seinem Amtsantritt anfangs Februar musste er schon für zehn Tage in Quarantäne. Und während sich die anderen drei frisch gewählten Regierungsmitglieder mehr oder weniger in Ruhe einarbeiten können, steht für Sutter bereits der erste Abstimmungskampf auf der Traktandenliste. Ausgerechnet beim Thema Mindestlohn – einer kantonalen Abstimmung, die schweizweit Beachtung finden wird – muss Sutter gegen seine eigene Partei antreten. Die SP gehört zu den treibenden Kräften der Initiative, die einen kantonalen Mindestlohn von 23 Franken fordert.

Auch Sutter selber unterstützte diese Forderung noch bis vor kurzem. Vor den Wahlen 2020 beantwortete er auf der Online-Wahlhilfe Smartvote die Frage nach der Initiative mit einem klaren Ja. Als Mitglied der parlamentarischen Wirtschafts- und Abgabekommission (WAK) arbeitete Sutter dann an einem überparteilichen Kompromiss mit. Diesen vertritt er nun auch in seiner neuen Funktion als Regierungsrat: Der Mindestlohn wird bei 21 statt wie gefordert 23 Franken angesetzt. Gleichzeitig werden Branchen ausgenommen, in denen sich Arbeitgeber und -nehmer bereits auf einen allgemein verbindlichen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) geeinigt haben. «Hier ist ein Eingreifen des Kantons nicht mehr nötig», sagt Sutter.

Knacknuss: Wie hoch ist juristisch abgesegnet?

In seiner neuen Funktion gerät Sutter nun auch ins Visier der Befürworter. Dabei geht es um die Frage, ob ein kantonaler Mindestlohn von 23 Franken gegen das Bundesrecht verstösst. Mit dieser Frage hat sich auch bereits das Bundesgericht beschäftigt, und zwar am Beispiel von Neuenburg, wo der Mindestlohn 2013 beschlossen und 2017 eingeführt wurde. Das Fazit: Ein Mindestlohn ist als sozialpolitische Massnahme zulässig, etwa um sogenannte «Working Poor» zu verhindern – also Menschen, die trotz Arbeit einen minimalen Lebensunterhalt nicht finanzieren können. Ein zu hoch angesetzter Mindestlohn aber würde gegen den Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit verstossen.

Bei der Berechnung lehnt sich die Regierung an die Leistungen der Sozialversicherungen. Konkret wurde berechnet, wie hoch der Betrag eines Rentners aus AHV oder IV mit Ergänzungsleistungen ist und dieser dann umgerechnet auf einen Stundenlohn von 21 Franken, sodass eine arbeitstätige Person am Ende des Monats auf den gleichen Betrag kommt. «Dieser Ansatz ist vom Bundesgericht abgesegnet», sagt Sutter. Die Initianten rechnen noch rund zwei Franken für Berufsauslagen hinzu und kommen so auf 23 Franken. «Ob dies auch noch konform ist, hat das Bundesgericht bis anhin nicht geprüft», sagt Sutter. «Die 21 Franken sind auch ein Kompromiss des Grossen Rates zwischen der Initiative und den Mindestlohn-Gegnern.»

Initianten sprechen von Drohkulisse ohne Grundlage

Und genau damit zieht er den Zorn der Initianten auf sich. Einen «fragwürdigen Salto» würde Sutter derzeit vollführen, kritisierten diese gestern. Und verweisen darauf, dass die Regierung selber – also Sutters Amtsvorgänger Christoph Brutschin – bei einer ersten Behandlung der Initiative zum Schluss gekommen ist, dass ein Mindestlohn von 23 Franken «innerhalb des von der Rechtsprechung festgelegten Rahmens für die Einführung eines Mindestlohnes» bleibe. Der Bericht schloss mit den Worten: «Ein wirtschaftspolitischer Eingriff ist damit nicht gegeben.»

Die jetzige Argumentation des Wirtschaft- und Sozialdirektors sei eine Drohkulisse, die jeder Grundlage entbehre, so die Befürworter. Und weiter: «Der Regierungsrat suche krampfhaft nach Gründen, um die Initiative abzulehnen.» Doch Sutter kontert: Im Juni 2019 ging es um die rechtliche Zulässigkeit der Initiative. Initiativen sollten wenn immer möglich als zulässig erklärt werden, damit das Stimmvolk darüber entscheiden kann, so Sutter. Für ungültig erklärt werden dürften sie nur, wenn sie offensichtlich Bundesrecht widersprechen, was hier nicht der Fall sei. «Die Stimmenden haben nun die Möglichkeit, zu entscheiden, ob überhaupt ein Mindestlohn eingeführt werden soll und ob dieser 21 oder 23 Franken betragen soll», sagt Sutter.