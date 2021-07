Minigolf Ein Spielplatz für Erwachsene im Dreispitz Drei Innenarchitektinnen bauen im Dreispitz an einer Minigolf-Anlage aus Recycling-Material. Ein Augenschein.

Tanja Opiasa-Bangerter 07.07.2021, 05.00 Uhr

Drei junge Frauen bauen im Dreispitz an einer Minigolf-Anlage ausschliesslich aus rezykliertem Material. Auf dem Bild von links: Sarah Frey, Danaë Neuhaus, Elena Antoni. Kenneth Nars

Neben dem Schuppen an der Florenzstrasse 10 riecht es nach frisch geschliffenem Holz. Vom stillgelegten Gleis her dringen Stimmen zur Werkstatt vom neugegründeten Verein Wennschodennscho. Das Trio erwartet uns auf dem Rohbau eines der fünf Bahnen sitzend und übt Abschläge.

Durch die Pandemie seien sie aus ihrer Komfortzone Innenraum nach draussen gedrängt worden.

«Wir begannen den öffentlichen Raum anders zu denken», sagt die 28-jährige Elena Antoni.

Vergangenen April bezogen sie ein Atelier im Zirkuswagen Stella am Hafen. «Wir hatten plötzlich viel mehr Zeit und den Drang nach einem Projekt», erinnert sich Innenarchitektin Sarah Frey. Die drei Jungunternehmerinnen tragen gesponserte Hosenanzüge eines amerikanischen Workwear-Herstellers. «In rosa», fügt die 27-jährige Frey an. Die Kleidung sei Teil der heiteren, unbeschwerten Bildsprache.

Ihr Projekt bewegt sich zwischen gestalterischer Reife und dem Raum zu kindlicher Freude am Spiel. Das Bedürfnis nach einem öffentlichen Ort mit Spassfaktor sei im ersten Lockdown präsenter geworden, betont die 26-jährige Bühnenbildnerin Danaë Neuhaus. Minigolf kann jeder. Das Geschicklichkeitsspiel nivelliere gesellschaftliche Normen, ergänzt Antoni. Persönliche Hintergründe und Vorkenntnisse treten in den Hintergrund. Ein Spielplatz für Erwachsene also? Die drei schmunzeln.

Ein frei zugänglicher Raum für alle, auch abseits offizieller Zeiten

Der Minigolfklub verstehe sich als niederschwelliger und frei zugänglicher Platz für alle. Geplant ist, diesen Ende Juli zu eröffnen. Voraussichtlich werde die Minigolfanlage ein bis zwei Tage ganztags, sowie an einem Abend, vorzugsweise donnerstags bewirtschaftet – in der übrigen Zeit sei sie frei zugänglich. Heisst konkret: Ist das Trio vor Ort, werden am Kiosk Minigolfschläger und Bälle vermietet, sowie selbst gemachte, regionale Glacé, Softdrinks und Prosecco angeboten. Wer bereits Equipment habe, könne die Anlage auch sonst benutzen, sagt Antoni. Die Miete richte sich dabei nicht an einem fixen Preis, betont Frey und fügt an:

«Auch Gäste mit kleinem Budget sind willkommen.»

Der weisse Ball verschwindet im verhangenen Himmel und landet zwischen den Schienen. «Wir kuratieren hier keinen Alltagsort», betont Antoni. Sie erzählt auch von den Vorurteilen, mit denen sie als Frauen auf dem Bau zu kämpfen hätten und wirft einen leidenden Blick in die Runde. «Dass wir Stahl schweissen und biegen würden, war uns zu Beginn nicht bewusst,» ergänzt Neuhaus. Das Bauwissen hätten sie sich zuerst aneignen müssen, sagt sie. Als Alumni der Hochschule für Gestaltung und Kunst der FHNW habe es für sie schon den einen oder anderen Rat aus dem Umfeld gegeben, sagt sie.

Wir treten auf Metallteile. Überreste des Recycling-Betriebs neben dem Gleisfeld spicke es auf diese Seite, klärt uns Antoni auf. Der Ort sei voller wiederverwendbarem Material, schwärmt die Szenografin. Sie hat während ihres Forschungsaufenthalts in Südafrika beobachtet, wie Baumaterialien selber zusammengesucht werden. «Nicht jeder kann es sich leisten, auf Neuwertiges zurückzugreifen.» Nach ihrem frühzeitigen Rückflug wegen der Pandemie habe es nahe gelegen, auch für Basler Designer und Architekten einen Anreiz zu schaffen, Material wiederzuverwerten.

«Nachhaltigkeit hat in unserer Branche einen zu schweren Stand»,

ergänzt Neuhaus. Für den Bau der Bahnen konnte vorwiegend auf wiederverwertbares Material zurückgegriffen werden. Ein abschliessendes Budget stehe zwar noch aus, betont Antoni. Bis auf das Metall, das neuwertig beschafft wurde, habe man durch das Recycling zwar Kosten sparen können. «In die Materialverwertung haben wir aber auch einiges investiert», so Antoni.

Die fünf Bahnen sind erst der Anfang

«Wir suchen uns zusammen was wir brauchen», sagt Frey und lässt Bauschutt – Überreste eines Kaminabbruchs im St.Johann – durch die Hände rieseln. Eingegossen und abgeschliffen sollen sie eine Terrazzo-ähnliche Unterlage für die Hindernisse, den rollenden Ball und die Spieler bilden, betont Frey. Ihre Bahnen seien im Gegensatz zu herkömmlichen Minigolfbahnen nicht normiert, betont Neuhaus. Die Hindernisse sind minimalistisch und in der Optik eines kleinen Stadtreliefs gestaltet. Neben einem Stadttor wird ein Baum verpflanzt oder ein Pool installiert.

Die fünf Bahnen sind erst der Anfang. Durch eine wachsende Anzahl Bahnen könne das Areal auf spielerische Weise vernetzt werden, sagt Antoni. Die Betreiber der Zwischennutzungen auf dem Gleisbogen seien sehr interessiert an weiteren Bahnen.