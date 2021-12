Missbräuchlicher Konsum «Küchendroge» feiert Konjunktur: Basler Jugendliche konsumieren weiterhin Lachgas Trotz Grosskontrollen wird Lachgas in Basel-Stadt weiter abgegeben. Suchtexperte Otto Schmid fordert nun präventive Massnahmen und Aufklärung. Nora Bader Jetzt kommentieren 30.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit diesem Sommer konsumieren Jugendliche wieder vermehrt Lachgas in Basel-Stadt. Symbolbild Archiv: Hanspeter Baertschi

An keinem anderen Tag werden gemäss Umfragen so viele Drogen konsumiert wie an Silvester. Bei Jugendlichen im Trend ist aktuell besonders Lachgas (Distickstoffmonoxid). Das ist nicht ungefährlich. Mitte November kam es in Arisdorf zu einem tödlichen Autounfall, bei dem Jugendliche Lachgas konsumiert hatten.

Basel-Stadt veranlasste darauf Ende November Grosskontrollen. Zur flächendeckenden Bekämpfung der illegalen Abgabe von Lachgas habe das Kantonale Laboratorium des Gesundheitsdepartementes (GD) Basel-Stadt 33 Quartierläden kontrolliert, wie das GD mitteilte.

«Ein Quartierladen wurde beanstandet und erhielt ein sofortiges Verkaufsverbot.»

Vier Läden gaben gemäss GD zu, Lachgas im Verkaufssortiment geführt zu haben. In den weiteren Quartierläden fand das Kantonale Laboratorium keine Hinweise auf die illegale Abgabe von Lachgas. Nachfragen beim GD zeigen nun: Die Problematik ist nach wie vor akut. «Wir verfügen über Hinweise, dass Lachgas trotz Kontrollaktionen weiter in Basel abgegeben wird», so Sprecherin Anne Tschudin. Dazu könne man die Abgabe über Internet kaum bremsen.

«Wir werden mit der Kantonspolizei weitere Kontrollen durchführen.»

Ob diese vor allem an Silvester stattfinden werden, sagt das GD aus Ermittlungsgründen nicht.

Das Problem: Lachgas ist in der Rahmbläser-Bombe

Der Konsum von Lachgas zu Rauschzwecken ist gemäss GD seit den 1990er-Jahren in der Partyszene immer wieder zu beobachten. Seit dem Sommer 2021 flammte der missbräuchliche Konsum in Basel wieder stärker auf, wie auch die Kantonspolizei festgestellt habe. Genaue Zahlen zur Konsumhäufigkeit und Konsummuster dazu fehlen jedoch. GD-Sprecherin Anne Tschudin: «Die Schwierigkeiten für die Behörden liegen darin, dass ein Betäubungsmittelproblem mit fremden Gesetzesgrundlagen wie dem Chemikalienrecht angegangen werden muss. Dies entspricht nicht den Kernkompetenzen der betroffenen Vollzugsbehörde.»

Der Basler Suchtexperte und ehemalige SP-Grossrat Otto Schmid befasst sich schon länger mit der Thematik. «Der Konsum von Lachgas ist kein neues Phänomen», sagt er gegenüber der bz. Das grosse Problem sei, dass in jeder Rahmbläser-Bombe Lachgas enthalten sei. Für Jugendliche sei es also einfach: Ein Griff in die Küchenschublade und schon hat man seinen Flash. Denn: Da Lachgas nicht dem Betäubungsmittelgesetz unterstellt sei, sei es gerade unter Jugendlichen ein beliebtes Mittel zur Berauschung, auch wenn es sowohl im privaten Rahmen als auch in Clubs nicht erlaubt wäre.

Der Konsum kann Folgen haben: Lachgas verdrängt im Körper den Sauerstoff, was zu Sauerstoffmangel im Gehirn (und bei hohen Dosen) bis zur Bewusstlosigkeit führen kann. «Zudem kann es auch körperliche Schäden geben und diverse Organe und das Nervensystem oder Knochenmark angreifen», warnt Schmid. Dies jedenfalls bei regelmässig hohem Konsum.

Gesundheitsbegleiter im Ausgang

Wie bei all diesen Substanzen sei er aber gegen ein Verbot, da dies kaum Wirkung zeige. Im Gegenteil mache ein Verbot die Droge für Jugendliche eher noch reizvoller. Und: Obwohl das BAG das Problem als marginal beurteilt und auch keinen präventiven Handlungsbedarf sieht, braucht es gemäss dem Suchtexperten dringend präventive Massnahmen und Aufklärung.

Eine Vision, die ihm vorschwebt, wären sogenannte Gesundheitsbegleiter oder Health-Supporter, wie er sie nennt. «Hierbei könnte ich mir eine Ausweitung des sich sehr bewährenden Drug-Checkings vorstellen.» Die Health-Supporter sollen den ganzen Abend in den Clubs anwesend sein, die jungen Menschen beobachten und begleiten, allenfalls auch schadenmindernde Empfehlungen oder Handlungsweisungen geben, um Risiken zu vermindern. Ein weiterer präventiver Aspekt käme hinzu, weil man jugendliche Konsumentinnen und Konsumenten im Gespräch auf Schäden und Risiken sensibilisieren könne.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen