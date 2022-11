Basel: Bauinspektorat kommt mit Arbeit nicht nach

Missstände Dossier-Stau beim Basler Bauinspektorat: «Für uns Architekten eine Katastrophe» Im Bauinspektorat türmen sich die unbearbeiteten Gesuche. Bauwillige warten derzeit häufig doppelt so lange auf eine Baubewilligung als üblich – das kostet Nerven. Und geht ins Geld. Patrick Marcolli & Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 01.11.2022, 05.00 Uhr

Innert dreier Monate sollte in Basel-Stadt eine Baubewilligung vorliegen. Das ist derzeit aber nur selten der Fall. Bild: Key/Mauritius Images

Schwarz auf weiss stehts im kantonalen Bau- und Planungsgesetz: Innerhalb von drei Monaten hat die Baubewilligungsbehörde über Baubegehren und Einsprachen zu entscheiden. In der Regel, steht da noch geschrieben. Die Regel sind die drei Monate aber schon längst nicht mehr.

Weil sich beim Bauinspektorat die Arbeit türmt, dauern die Verfahren häufig doppelt so lange, in nicht wenigen Fällen sogar noch länger. Ein Basler Architekt, der anonym bleiben will, beschreibt die Stimmung in der Szene als «hochexplosiv».

Fast ein Jahr für ein Einfamilienhaus

Die bz hat mit einem halben Dutzend Personen aus Architektur und Planung gesprochen. Der Grundtenor ist bei allen gleich: Es gebe keine Verlässlichkeit mehr. «Es geht alles extrem langsam», sagt ein Partner eines Architekturbüros in Basel. «Für eines unserer neueren Projekte, ein kleines Mehrfamilienhaus, mussten wir fast ein Jahr auf die Baubewilligung warten.»

Ein anderer Architekt ergänzt: «Unsere Gilde ist auf das Bauinspektorat angewiesen. Wenn es dort nicht vorwärtsgeht, steht die Planung still. Wir erhalten dann Druck von Investoren und Bauherrschaft.»

FDP-Grossrat will Antworten

Die Probleme der Dienststelle auf dem Münsterhügel sind auch Andreas Zappalà nicht entgangen. Der FDP-Grossrat und Geschäftsführer des Hauseigentümerverbands Basel-Stadt (HEV) sagt: «Es ist auch ein Thema im HEV-Vorstand.»

Zappalà hat einen Vorstoss zur Situation beim Bau- und Gastgewerbeinspektorat eingereicht. In der Interpellation verlangt er vom Regierungsrat unter anderem Antworten darauf, wie er die Situation zu verbessern gedenke.

Weiter erwähnt Zappalà einen personellen Engpass auf der Dienststelle; auf seiner Website weist das Bauinspektorat selber darauf hin. Dort steht: «Aufgrund der hohen Anzahl an Baubegehren sowie des aktuellen personellen Engpasses kann es bei der Bearbeitung Ihres Gesuchs zu Überschreitungen der angegebenen Fristen kommen.»

Die Vorsteherin des Bau- und Verkehrsdepartements (BVD), Regierungsrätin Esther Keller, ist im Bilde. Angesprochen auf die Beschwerden, dass Dossiers liegen bleiben würden, sagte sie im August in einem Interview mit der bz im August:

«Dieses Problem ist bekannt. Wir müssen uns dort personell verstärken. In Basel verfügen wir über weniger Bauinspektoren pro Baugesuch als andere Städte und Kantone.»

Vergleichszahlen zu anderen Kantonen habe man noch keine, heisst es seitens BVD. Weil Zappalàs Vorstoss noch nicht beantwortet ist, will es auch nicht auf weitere Fragen zum Personal eingehen.

Die Bewilligungsstatistik zeigt jedoch: Das Bauinspektorat hat mehr zu tun. Gingen 2018 noch 1639 Begehren ein, waren es im vergangenen Jahr 1840 – ein Plus von 12 Prozent.

Ängstliche und unerfahrene Neue

In Architekturkreisen heisst es, beim Bauinspektorat habe ein Generationenwechsel stattgefunden. Den neuen Inspektorinnen und Inspektoren fehle häufig die Erfahrung. Sie hätten Angst vor Entscheiden, klammerten sich ans Baugesetz, Spielräume würden kaum mehr genutzt. «Es läuft fast alles über die Rechtsabteilung», sagt ein Architekt.

Hinzu komme, dass Basel-Stadt das Baubewilligungsverfahren noch nicht komplett digitalisiert habe. Ein Architekt erzählt, er habe in einem Fall Pläne und Berichte in 16-facher Ausführung einreichen müssen.

Wie Insider weiter berichten, sei die Stimmung innerhalb der Amtsstelle schlecht. Man spricht von Mitarbeitern, die gekündigt hätten oder wegen eines Burn-outs krankgeschrieben seien. Die Amtsleiterin, bestätigen mehrere Quellen, sei nur sehr wenig präsent.

Verzögerung bei Wohnschutzkommission

Aus Sicht der Regierung darf kein Vorstandsmitglied des Mieterinnen- und Mieterverbands in der Kommission Einsitz nehmen. Symbolbild: Georgios Kefalas/KEYSTONE

Im kantonalen Bauwesen ist laut dem Mieterinnen- und Mieterverband Basel (MV) noch ein weiteres Nadelöhr hinzugekommen: «Dem Vernehmen nach», so schreibt er in einer Mitteilung, «warten Dutzende Baugesuche auf einen Entscheid der Wohnschutzkommission.»

Die Ursache ist für den Verband schnell ausgemacht: Das Präsidialdepartement verzögere die Arbeit der Paritätischen Wohnschutzkommission seit Monaten und Wochen.

Die Kommission, deren Mitglieder seit Juni bekannt sind, habe sich noch immer nicht zur konstituierenden Sitzung getroffen, schreibt der Verband weiter. Das Präsidialdepartement begründe diese Verzögerung mit der Tatsache, dass die Wahlen von zusätzlichen Mieterverband-Ersatzmitgliedern noch ausstünden.

Aus Sicht der Regierung darf kein Vorstandsmitglied des Mieterinnen- und Mieterverbands in der Kommission Einsitz nehmen. Der Verband bestreitet dies – und hat nun auch den Rechtsweg eingeschlagen:

«Aufgrund der Verzögerungen sah sich der MV Basel gezwungen, ans Verwaltungsgericht zu gelangen in der Frage, ob Vorstandsmitglieder eines die Mietinteressen vertretenden Verbands tatsächlich aus einer Paritätischen Kommission verbannt werden dürfen.»

Ob es nun zu einem Kompromiss komme und der Verband seine Klage beim Verwaltungsgericht zurückziehen werde, hänge ebenso von einem Zeichen aus dem Präsidialdepartement ab, schreibt der MV Basel. «Doch auch dabei sind wieder Wochen verstrichen, in denen es im Rathaus still blieb.»

Immerhin habe das Präsidialdepartement in zwei Fragen Zugeständnisse gemacht: Ein gemeinsames Gutachten soll die Wählbarkeit der ursprünglich vom MV vorgeschlagenen Kandidaten bewerten und bis dahin soll der Verband Mitglieder «ad interim» festlegen können.

«Diese Wahlvorschläge liegen aber noch nicht einmal auf dem Tisch der Regierung», moniert der MV Basel. Die Paritätische Wohnschutzkommission soll laut dem neuen Wohnschutzgesetz Mietzinsaufschläge überwachen, beurteilen und bewilligen, die nach Sanierungen vorgenommen werden. (pat)

