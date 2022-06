Missverständnis Peter Merian-Strasse: Die Holperpiste wird endlich behoben Die Bauarbeiten mussten wegen einer mangelnden Absprache zwischen Tiefbauamt und IWB mehrere Monate unterbrochen werden. Andreas Möckli 13.06.2022, 05.00 Uhr

Peter Merian-Strasse ist immer wieder eine Baustelle. Kenneth Nars

Ende Mai des vergangenen Jahres fuhren in der Peter Merian-Strasse die Bagger auf. Wie zurzeit vielerorts in Basel wurde auch dort eine neue Fernwärmeleitung verlegt. Gleichzeitig wurden die Hausanschlüsse der Trinkwasser-, Strom- und Kommunikationsleitungen ersetzt. So weit, so normal.