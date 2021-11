Adventstreff für das Wettsteinquartier bringt Anwohnende zusammen

Mistelzweig und Geschenke Ein Adventstreff bringt die Anwohnenden des Wettsteinquartiers zusammen Bald ist Weihnachten und der Samichlaus kommt. Geschenke werden gekauft und der Weihnachtsbaum wird geschmückt. Zu diesem Anlass veranstaltet der Basler Quartiertreffpunkt Wettstein am 27. November zum ersten Mal einen Adventstreff. Ali Ahmeti 16.11.2021, 05.00 Uhr

Der Quartiertreffpunkt Wettstein wartet mit einem besonderen Ereignis für die Anwohnenden. zvg

Um in weihnachtliche Stimmung zu kommen, veranstaltet der Quartiertreffpunkt (QTP) Wettstein am 27. November einen Adventstreff für die Anwohnenden. Die Idee für den vorweihnachtlichen Event hatten Freiwillige aus dem Quartier Wettstein. Jaël Hartmann, Sprecherin für den QTP Wettstein, sagt: «Schon seit längerem gibt es eine kleine Gruppe von engagierten Freiwilligen, die regelmässig Kinderkleiderflohmärkte organisieren.» Durch die vielen Schutzmassnahmen hätten sich die Freiwilligen eingeschränkt gefühlt und deshalb hätte die Motivation diesen Herbst abgenommen, so Hartmann. Sie hätten jedoch die Vorweihnachtsveranstaltung vorgeschlagen und fanden damit Anklang bei Hartmann und dem QTP, denn: «Als Quartiertreffpunkt möchten wir die Bedürfnisse und Anliegen der Quartierbewohnenden ernst nehmen und mit unserer Arbeit berücksichtigen», so Hartmann. Zusätzlich ist das Team des Treffpunktes im Sommer um drei Personen gewachsen und solch ein Event sei optimal, damit die neuen Mitarbeitenden die Anwohnerschaft kennen lernen können.