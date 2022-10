Mit Einschränkung Die Weihnachtsbeleuchtung in Basel wird trotz der Energiekrise aufgehängt Der Verein Basler Weihnacht hat entschieden, dass die traditionelle Weihnachtsbeleuchtung trotz des nationalen Aufrufs zum Stromsparen auch in diesem Jahr nicht fehlen soll. Sie leuchtet jedoch weniger lang als sonst. Aimee Baumgartner Jetzt kommentieren 11.10.2022, 15.48 Uhr

Die Weihnachtsbeleuchtung in der Freien Strasse wird mit energiesparenden LEDs betrieben. Nicole Nars-Zimmer

In diesem Jahr wird der Strom aufgrund der Energiekrise teurer und knapper. Betroffen sind neben Privatpersonen auch die Geschäfte. Derweil hat beispielsweise die Basler Warenhauskette Manor entschieden, auf die Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten – so auch in ihrer Filiale an der Greifengasse im Kleinbasel.

Auch immer mehr Gemeinden, Städte oder gar Kantone haben sich unterdessen dazu entschieden, in diesem Jahr ausnahmsweise keine Weihnachtsbeleuchtung aufzuhängen. Dies forderte auch der Basler Grünen-Co-Präsident Benjamin van Vulpen – jedoch ohne Erflog. Gabriel Barell, Präsident des Vereins Basler Weihnacht, bestätigt gegenüber «Radio Basilisk», dass die Weihnachtslichter die Innenstadt ab Ende November erleuchten sollen.

«Dank LED-Technik sehr gut unterwegs»

«Es ist ganz wichtig, dass diese Beleuchtung wieder kommt – auch für die Gastronomie und den Detailhandel», sagt Barell gegenüber dem Regionalsender. Basel sei in den letzten Jahren auch immer wieder als eine der schönsten Weihnachtsstädte Europas ausgezeichnet worden. Er wünscht sich das auch für diese Vorweihnachtszeit:

«Wir hoffen auf eine wirklich wunderschöne Adventszeit.»

In den vergangenen Wochen habe sich der Verein durchaus viele Gedanken gemacht, wie viel Strom die ganze Weihnachtsbeleuchtung effektiv benötigt. Das Resultat beschreibt Barell im Gespräch mit Radio Basilisk als «erfreulich». Sämtliche Strassenbeleuchtung und Weihnachtsbäume verbrauchen so viel Strom wie ein einziger Gastronomiebetrieb in der Stadt. Weiter sagt der Vereinspräsident: «Wir sind dank LED-Technik sehr gut unterwegs.»

Dennoch wird es in diesem Jahr eine Anpassung geben. Statt am ganzen Tag leuchten die Weihnachtslichter nur noch von 15 bis 22.30 Uhr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen