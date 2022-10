Mobilfunk in Riehen: Eine neue Antenne soll das Funkloch füllen

Mobilfunk Eine neue Antenne für Riehen: Von SP bis SVP herrscht Einstimmigkeit Anwohnerinnen und Anwohner fühlen sich gestört durch die geplante Mobilfunkanlage im Wohnquartier. Eine Veränderung der Situation in Riehen ist aber dringend. Rafael Hunziker Jetzt kommentieren 06.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An der Inzlingerstrasse 147 soll eine neue Mobilfunkantenne gebaut werden. Nicole Nars-Zimmer

Wer in Riehen schon einmal mit dem Handy telefoniert hat, kennt das Problem. Das Gespräch wird unterbrochen, weil das Mobiltelefon die Verbindung verliert oder es kommt gar nicht zum Telefonat, weil von Beginn weg der Empfang fehlt. Mit ein Grund: Am 31. März wurde die Mobilfunkantenne der Swisscom an der Bahnhofstrasse abgestellt. Neu ist eine Antenne an der Inzlingerstrasse 147 geplant. Diese Lösung stört einige Anwohnerinnen und Anwohner.

«In Riehen ist die Mobilfunkversorgung noch nicht überall ideal», sagt Annina Merk, Sprecherin der Swisscom. Momentan seien 90 Prozent der Mobilfunkkapazitäten ausgelastet. Weil Kundinnen und Kunden immer mehr Daten übertragen würden, bräuchte es dringend die neue Antenne.

Neben der Inzlingerstrasse wurde im Kantonsblatt vom Mittwoch ein Baugesuch für eine weitere Mobilfunkanlage publiziert. Am Dörnliweg im südlichen Teil des zweitgrössten Ortes der Nordwestschweiz soll die Anlage in einem Wohnquartier gebaut werden. Mit der Inzlingerstrasse und dem Dörnliweg wären sowohl das nördliche als auch das südliche Riehen erschlossen.

Unbegründete Bedenken

Ein anonymer Riehener meldet, dass den Anwohnenden der Inzlingerstrasse nur wenig Mittel zur Verfügung stehen würden, um gegen die geplante Antenne vorzugehen. Der Standort, der sich ebenfalls in einem Wohnquartier und deshalb in der Nähe einer Schule befindet, sei nicht gut gewählt, sagt der Anwohner. Die Bedenken gegenüber dem Neubau gebe es unter anderem «wegen umstrittener» Emissionen in der Nähe von Kindern und Jugendlichen.

Die Skepsis gegenüber neuen Mobilfunkantennen ist nicht neu im «Grossen Grünen Dorf». Gegnerinnen und Gegner der 5G-Technik verhinderten mit Einsprachen und Petitionen eine schnelle Lösung. «Die Errichtung einer 5G-Antenne entspricht keinem Bedürfnis, sondern löst im Gegenteil Ängste betreffend gesundheitlicher Risiken aus», heisst es in der Petition gegen eine 5G-Antenne in Riehen. Die Ablehnung einer neuen Antenne aus gesundheitlichen Gründen sei kontraproduktiv, sagt Merk von der Swisscom. 90 Prozent der Strahlung stamme vom eigenen Handy. Je besser der Mobilfunkempfang ist, desto weniger strahlt also das Handy.

In der Politik herrscht Konsens. In Zeiten des Homeoffice sei ein Ausbau des Mobilfunknetzes in Riehen notwendig, sagt Edibe Gölgeli, SP-Grossrätin in Basel-Stadt und Einwohnerrätin in Riehen. «Ich habe zu Hause keinen Empfang», sagt sie. Nichts zu tun, sei keine Option. Dieser Meinung schliesst sich Bernhard Rungger, Präsident der SVP Riehen und Einwohnerrat, an. Er sei selbst nicht betroffen, aber die Situation müsse sich ändern. «Ich kenne niemanden, der dagegen ist», sagt er. Jede und jeder würde ein funktionierendes Mobilfunknetz brauchen.

Einsprachen sind möglich

Gegen den Neubau kann beim Basler Bau und Verkehrsdepartement (BVD) Einsprache erhoben werden. Das Baugesuch für die neue Mobilfunkantenne wurde am 14. September publiziert. Noch sei es zu früh, um zu sagen, ob gegen das Gesuch Einsprache erhoben wird, sagt das BVD. Erfahrungsgemäss würden diese erst kurz vor Ablauf der Frist eintreffen. Beschwerden sind bis am 14. Oktober möglich. Die Swisscom hofft auf einen positiven Entscheid bei der Bewilligung.

«Der Standort in Riehen ist ideal», sagt Merk. So könne in Zukunft eine optimale Mobilfunkverbindung geboten werden. Der Nutzungsvertrag konnte mit der Basellandschaftlichen Pensionskasse als Grundeigentümerin abgeschlossen werden. Die Antenne müsse an einem Standort sein, der für die Bevölkerung zufriedenstellend sei, sagt Gölgeli. Am Schluss sei es eine Abwägung zwischen dem Standort und der Funktionalität.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen