Auto Mobil Basel findet nach drei Jahren wieder statt

Mobilität «Auto Mobil Basel» findet nach einer dreijährigen Durststrecke wieder statt Ab diesem Freitag steht die St.Jakobshalle das ganze Wochenende lang im Zeichen der «Auto Mobil Basel». Matteo Calonder 02.09.2022, 17.02 Uhr

Über 250 Neuwagen sind an der diesjährigen «Auto Mobil Basel» ausgestellt. Matteo Calonder

Nach einer dreijährigen coronabedingten Zwangspause findet die 17. Ausgabe der «Auto Mobil Basel» an diesem Wochenende wieder statt. 16-mal wurde die Automobilmesse in der Halle 2 der Messe Basel durchgeführt. Eine Arbeitsgruppe, zusammengesetzt aus Vertreterinnen und Vertretern der grössten Garagen der Region, brachte die Idee vom Umzug in die St.Jakobshalle ins Rollen.

«Als klar wurde, dass eine «Auto Mobil Basel» im Jahr 2022 nach zwei Jahren ohne Messe vermutlich wieder stattfinden kann, kam der Wunsch nach etwas mehr ‹Pepp› auf», erklärt der OK-Präsident der Automobilmesse, Werner Schmid. Dabei seien auch Stimmen für einen Ortswechsel laut geworden, worauf sich die St.Jakobshalle als Alternative sehr gut angeboten habe.

«Autos verkaufen ist im Moment nicht einfach»

In drei verschiedenen Hallen werden in den kommenden Tagen über 250 Neuwagen ausgestellt. 170 davon können auf einem Parkplatz hinter der St.Jakobshalle Probe gefahren werden. Die «Auto Mobil Basel» sei in erster Linie eine Verkaufsmesse, mit dem Ziel, Verträge abzuschliessen, betont OK-Mitglied Christoph Keigel. «Wir rechnen damit, dass als Konsequenz dieser Ausstellung rund 300 neue Kaufverträge abgeschlossen werden.»

«Autos verkaufen ist im Moment nicht einfach», beteuert Keigel. «Wir leiden massiv unter der Verfügbarkeit neuer Fahrzeuge.» Neben Lieferungsschwierigkeiten bei Neuwagen seien auch viele Einzelteile derzeit Mangelware.

Nachfrage nach Elektrofahrzeugen steigt an

Wie aus der Medienmitteilung der Automobilmesse zu entnehmen ist, ist bereits «jedes fünfte Auto, das in der Schweiz verkauft wird, ein Steckerfahrzeug». Laut dem Bundesamt für Statistik sind die Neuzulassungen der rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um rund 62 Prozent angestiegen, während der Absatz von Benzin- und Dieselfahrzeugen sinkt.

Aufgrund der stetig gestiegenen Nachfrage nach Elektroautos in den letzten Jahren hat auch die hiesige Automobilmesse reagiert: Von den 170 Fahrzeugen, die zur Probe gefahren werden können, sind 38 rein elektrisch.