Velofreundliches Gleis: BVB pausieren Testbetrieb bis im Frühling

Mobilität Entgleisung befürchtet: BVB pausieren velofreundliches Gleis im Winter An der Bruderholzstrasse ist seit dem vergangenen November das erste velofreundliche Gleis der Stadt Basel in Betrieb. Nun stoppen die Basler Verkehrsbetriebe den Testbetrieb über die Wintermonate. Matteo Calonder 28.11.2022, 11.32 Uhr

Das velofreundliche Gleis soll Velofahrende vor Stürzen bewahren. Bild: Kenneth Nars

Seit dem vergangenen November testen die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) an der Tramhaltestelle Bruderholzstrasse das erste velofreundliche Gleis der Stadt. Ein Gummiprofil in der Schiene soll verhindern, dass Velofahrende mit dem Rad hineingeraten und stürzten. Ein Tram hingegen kann den Gummi hinunterdrücken. Durch das hohe Gewicht der Trams war der Gummi aber bereits nach wenigen Monaten stark abgenutzt. Die Gummifüllung musste bis im vergangenen Sommer zwei Mal ersetzt werden.

Wasser könnte in den Rissen gefrieren

Nun wird der Testbetrieb voraussichtlich ab Mitte Dezember vorläufig gestoppt. Wie das Bau- und Verkehrsdepartement in einer gemeinsamen Medienmitteilung mit den BVB mitteilen, könnte im Winter Wasser in die kleinen Risse der Gummifüllung gelangen. Sobald das Wasser gefriere, bestehe die Gefahr, dass ein Tram den Gummi nicht mehr ausreichend hinunterdrücken und einfacher entgleisen könnte.

Für den Unterbruch wird das herkömmliche Gummiprofil kurzfristig durch einen Ersatzgummi ersetzt. «Dieser halbhohe Ersatzgummi füllt die tiefere Rille so weit wie möglich auf, ohne jedoch die Räder der überfahrenden Trams zu berühren», heisst es in der Medienmitteilung weiter. Der Ersatzgummi werde nun «schnellstmöglich» auf dem Testgelände in Füllinsdorf getestet. Mittelfristig würden die BVB in Zusammenarbeit mit dem Kanton Basel-Stadt Möglichkeiten suchen, wie das velofreundliche Gleis wintertauglich gemacht werden könnte.

Ab dem kommenden Frühling soll der Testbetrieb mit der ursprünglichen Gummifüllung fortgesetzt werden.