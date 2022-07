Basler Regierung will keine Verpflichtung für Ersatz-Parkplätze

Mobilität Ersatz-Veloparkplätze bei Events: Basler Regierung will Veranstaltende nicht zu einem Angebot verpflichten Bei Grossveranstaltungen seien Ersatz-Veloparkplätze Mangelware, findet Basler SP-Grossrat Stefan Wittlin und gelangte deshalb mit einer schriftlichen Anfrage an die Regierung. Diese will die Angebote verbessern, sieht aber darüber hinaus keinen Handlungsbedarf. Tomasz Sikora 1 Kommentar 11.07.2022, 11.47 Uhr

Sind bei Grossveranstaltungen jeweils besonders begehrt: Veloparkplätze. Nicole Nars-Zimmer

In der Basler Innenstadt finden immer wieder Veranstaltungen statt, bei denen es nötig ist, die Veloparkplätze für die Dauer der Veranstaltung aufzuheben. SP-Grossrat Stefan Wittlin findet es «erfreulich», dass die Stadt mit Veranstaltungen belebt werde. In einer schriftlichen Anfrage an die Regierung ortet er aber dennoch ein Problem, denn: