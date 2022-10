Enuu: Kanton Basel-Stadt verlangt Geld von Anbieter zurück

Mobilität Gefloppte Enuus: Kanton Basel-Stadt verlangt Geld vom Anbieter zurück 45'000 Franken erhielt die Firma Enuu aus dem kantonalen Pendlerfonds. Doch die fahrenden Eier verschwanden vorzeitig: Im Juli wurde bekannt, dass das Unternehmen pleite ging. Zara Zatti Jetzt kommentieren 03.10.2022, 05.00 Uhr

Die Enuus konnten sich nicht lange in Basel halten. Juri Junkov (06.01.2021)

Vor einem Jahr tauchten die Enuus auf Basels Strassen auf. Kritisiert wurden sie, weil sie schnell nicht mehr genutzt wurden. Dann verschwanden sie plötzlich wieder. Vor kurzem wurde bekannt, dass das Bieler Unternehmen pleite ist, und die fahrenden Eier nicht mehr zurückkommen.

Der Kanton Basel-Stadt sicherte der Enuu AG bei der Einführung der Fahrzeuge eine Unterstützung von 65'000 Franken für zwei Jahre zu. Das Geld wurde aus dem Pendlerfonds gesprochen. Dieser speist sich aus Pendler-, Besucher- und Anwohnerparkkarten und soll in Projekte fliessen, die dazu beitragen, «den Parkdruck auf Allmend zu reduzieren und bisherige Autofahrten auf den öffentlichen Verkehr oder die kombinierte Mobilität zu verlagern».

Velospot muss sich noch beweisen

Bisher an das Unternehmen ausbezahlt hat der Kanton 45'000 Franken. Weil die Leistung frühzeitig eingestellt wurde, verlangt der Pendlerfonds nun 15'000 Franken zurück. Das schreibt der Regierungsrat in einer Antwort auf die Interpellation von FDP-Grossrat Beat Braun. In der Stellungnahme schreibt die Regierung zudem, dass es wichtig sei, «breite Erfahrungen mit verschiedenen Ansätzen und Fahrzeugarten zu sammeln».

Neben den Enuus kritisiert Braun auch das kantonale Veloverleihsystem Velospot. Wie ein Bericht des Regionaljournal Basel vom Juli zeigte, wurden die Velos von Velospot 90-mal weniger häufig genutzt als die Fahrzeuge von Pick-e-Bike. Die Nutzerzahlen würden kontinuierlich steigen, schreibt der Regierungsrat. «Velospot ist daher aus heutiger Sicht nicht gescheitert, sondern muss sich im Verlauf der kommenden Monate noch beweisen.»

Aktuell sind 400 bis 450 Velos im Einsatz, bis Mitte September wurden insgesamt 4400 Fahrten gebucht. Auf Anfrage gibt das Bau- und Verkehrsdepartement zu, dass sich diese Zahlen noch nicht im erhofften Bereich befinden. Es würden Massnahmen festgelegt, «um das Verleihsystem noch attraktiver und bekannter zu machen». Daher liege der Fokus derzeit auf dem Ausbau auf letztlich 350 Stationen in Basel sowie auf einer stärkere Vermarkung.

