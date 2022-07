Mobilität Neue E-Trottinetts für Basel: US-Firma ersetzt ihre Fahrzeuge Seit einiger Zeit sind die E-Trottinetts von Bird in Basel nicht mehr verfügbar. Jetzt ist klar, weshalb: Sie werden ersetzt. Andreas Möckli 26.07.2022, 18.38 Uhr

So sehen die neuen E-Trottinetts aus, die ab Mittwoch in Basel im Einsatz stehen werden. zvg

Seit über einer Woche geht nichts mehr. Wer in Basel ein E-Trottinett des US-Anbieters Bird nutzen wollte, fand auf der App der Firma keines vor. In der ganzen Stadt war kein Fahrzeug mehr auffindbar. Eine Nachfrage bei der US-Firma ergab, dass Bird sämtliche in Basel aktiven E-Trottinetts mit neuen ersetzen wird. Als Antwort auf den temporären Ausfall sagt die Sprecherin einzig: «Es tut uns leid, wenn ihnen dadurch Unannehmlichkeiten entstanden sind.»