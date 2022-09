Claudia Güdel feiert das 20-Jährige ihres Basler Modelabels

Mode Basler Designerin Claudia Güdel zum 20-Jährigen ihres Labels: «Ich habe es ganz bewusst anders aufgefädelt» Kommende Woche feiert Claudia Güdel das 20-jährige Bestehen ihrer Modemarke. Die Wahlbaslerin, die mit einer Männerkollektion startete, gehört längst zu den Modegrössen des Landes. Die bz erzählt ihre Geschichte. Rahel Empl Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Claudia Güdel (50) lädt am 8. September in ihrem Atelier an der Markgräflerstrasse zur Jubiläumsfeier. Nicole Nars-Zimmer

Es war Ende der 1990er-Jahre, als Claudia Güdel beschloss, nichts mehr mit Mode zu tun haben zu wollen. Als Absolventin der Modefachklasse K&K in Basel zog es sie für ein Praktikum nach New York, zu Modeschöpferin Anna Sui. «Was ich da erlebt habe, hat mir jegliche Lust, in der Industrie zu arbeiten, vergällt. Die Diskrepanz zwischen Produktion und Verkauf war haarsträubend», sagt Güdel.

Sie sitzt im oberen Stock ihres Ateliers, trinkt Kamillentee und erinnert sich mit jedem Schluck mehr an desaströse Zustände in der Produktion in Manhattan: Hunderte Frauen, die in versifften Räumen Schicht nähten, zum Mittagessen gab es nichts anderes als Reis.

«Ein paar Blocks weiter, an der Fifth Avenue, befand sich der Laden, alles piekfein, Messing, Chromstahl, verglaste Trennwände. Luxus pur. Als Laufmädchen wechselte ich stets zwischen diesen zwei Welten.»

Mehr als zwei Jahrzehnte sind seither ins Land gezogen. Heute ist Claudia Güdel eine feste Grösse in der Schweizer Modedesignszene; ja, es läuft der 50-Jährigen rund: Ihre drei Boutiquen in Zürich und Basel brummen und für ihre Bekleidungskonzepte ist sie bei Hotels und Restaurants in der ganzen Schweiz sehr gefragt. Aktuell ist sie mit einem Hotel im Engadiner Dorf Schuls im Gespräch.

Zur Kundschaft gehören Menschen zwischen 25 und 80

Kommenden Donnerstag nun feiert Güdel, die in Zürich aufgewachsen ist und heute mit ihrem Mann im St. Johann lebt, mit ihrem Team, Freundinnen, Freunden und Kundschaft im Atelier an der Markgräflerstrasse das 20-jährige Bestehen ihres Labels. Selbstredend mit einer grossen Modeschau, die auch auf der Strasse eine Runde dreht. Wenn Güdel das Glas heben wird, dürfte sie auch auf die Tatsache, dass sie ihrer Grundidee all die Jahre treu geblieben ist, anstossen. Und diese geht so:

«Ich wollte Kleider entwerfen, die keine Schubladen bedienen, die die Trägerinnen und Träger von allen Klischees befreien. Niemand soll eine Rolle spielen müssen, sondern so sein, wie sie oder er ist.»

In den 20 Jahren ihres Schaffens wurde die Modeindustrie gehörig durchgeschüttelt. Das Onlineshopping kam auf, die Konkurrenz wurde um ein Vielfaches grösser. In dieser Zeit wuchs aber auch die Kritik an der energieintensiven und oftmals unökologischen Industrie, was kleinen Labels, die fair und nachhaltig produzieren, Auftrieb gab. Güdel setzte von Anfang auf Stoffproduzenten in Europa, produzieren lässt sie zu fairen Bedingungen in Polen.

Ja, irgendwie sei sie schon stolz, dass ihr Label und ihr auf Nachhaltigkeit beruhendes Konzept noch immer Bestand hätten, sagt sie in ihrer entwaffnend bescheidenen Art. Weil sie unabhängig kurzfristig auftretender Modeströmungen ihr Ding durchgezogen habe: «Ich mache keine Mode, sondern Kleider.»

Die Ninja-Jacke für Frau und Mann gehört zu Claudia Güdels Klassikern. Zvg

Zu den Klassikern im Güdel-Universum gehört etwa die asymmetrisch geschnittene Ninja-Jacke aus atmungsaktivem Material, mit Kapuze und seitlichem Reissverschluss und Handschuh-Abschlüssen bei den Ärmeln. Ihre Kollektionen zeugen von einer Machart, die selten zu finden ist, und die besonders heute dem Zeitgeist entsprechen.

Güdels Teile sind bekannt dafür, über Jahre schön zu bleiben und neben ihrer Funktionalität mit Eleganz und einem Hauch Sportlichkeit den Trägerinnen und Trägern eine gewisse Gelassenheit zu schenken. Weil sie für jede Situation – für den Marathon in der Stadt, wie es Güdel ausdrückt – gerüstet sind. Zur Kundschaft gehören Menschen zwischen 25 und 80 Jahren, auch Prominente wie der Basler Sänger Adrian Sieber.

Blickfang-Messe als Initialzündung

Wie kam es denn, dass Güdel trotz der negativen Anfangserfahrungen als Modeschöpferin in New York doch noch den Schritt wagte? «Mir fehlte das Gestalten, das Handwerk», sagt sie mit einem Leuchten in den Augen. 30 Jahre alt war sie, als sie ihre erste Mini-Kollektion – ausschliesslich für Männer – entwarf und an der Blickfang-Messe in Zürich ausstellte. Die Modelle waren im Nu ausverkauft. Und Güdel gewann dafür erst noch den Eidgenössischen Wettbewerb für Design.

Dass sie mit einer Herrenkollektion startete, ist bemerkenswert. Viele Designerinnen und Designer meiden dieses Terrain – Männer gelten als schwierige Kunden, oftmals verkommen die Kleidungsstücke zu Ladenhütern. Güdel sieht das anders: «Männer wollen einfach Kleider und sind nicht so in diesem Modezirkus aktiv. Genau das fand ich gut, habe es bewusst anders aufgefädelt.» Dann realisierte sie allerdings rasch, dass auch viele Frauen diese Teile wollten, und somit lancierte sie kurze Zeit später auch eine Damenkollektion.

An der Modeschau am Donnerstag wird auch wieder die Ninja-Jacke zu sehen sein. «Aber ich setze natürlich nicht nur auf die Klassiker, habe meinen Stil weiter entwickelt.» So haben sie in den Anfängen meist die Farbe Schwarz im Fokus gehabt. Als es darum ging, Material für eine Regenjacke zu kaufen, wählte sie intuitiv auch die Farbe Gelb – und dieses Modell verkaufte sich dann am Besten. Wer in der Designwelt unterwegs ist, müsse sich Zeit nehmen, ein Gespür für die Bedürfnisse der Leute zu entwickeln, sagt Güdel.

«Es gibt einen Zeitgeist, den die Gesellschaft färbt. Der Ausdruck des Jetzt in meinen Kollektionen ist mir wichtig – solange ich meiner Linie treu bleiben kann.»

