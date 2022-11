Start-up: «Generation Unmensch» aus Basel polarisiert

Mode-Start-up Statements, Shirts und Systemkritik – «Generation Unmensch» aus Basel polarisiert Rebellisch, opportunistisch und ambitioniert: Das Basler Start-up Generation Unmensch produziert Mode abseits des Mainstreams. Hinter dem Jungunternehmen stehen ein Kleinkinderzieher und ein Bauleiter – Unmenschen sind beide nicht. Tanja Opiasa-Bangerter Jetzt kommentieren 02.11.2022, 05.00 Uhr

Shams di Mauro (links) und Lars van der Wolk produzieren abseits vom Mainstream. Nicole Nars-Zimmer

Sein Schlafzimmer benutzt Shams di Mauro schon länger nicht mehr zum Schlafen. Der 23-jährige Kleinkinderzieher lagert vielmehr das Herzstück seines jungen Unternehmens darin: sechs Kisten mit 500 Shirts, in Grössen S bis XXL und in sechs verschiedenen Drucken.

Allen gemeinsam ist eine symbolische Sprengkraft, die das 2020 gegründete Label «Generation Unmensch» zwar im Bereich der Dark Fashion – auch als gotische Moderichtung bekannt – ansiedelt. Von satanistischen oder extremistischen Kreisen distanzieren sich di Mauro und Geschäftspartner Lars van der Wolk jedoch vehement.

Tattoos, schwarz gekleidet

«Wir machen Mode für alle – nicht für Unmenschen», betont di Mauro und weiter: «Die Provokation ist durchaus bewusst gewählt.» Der Name habe von Anfang an festgestanden, sagt di Mauro. Die Marke spreche damit Träger an, die ein Flair fürs Andersdenken und Anderssein haben. Wir treffen die beiden Jungunternehmer nach Feierabend – beide haben Tattoos, sind schwarz gekleidet und tragen ein entwaffnendes Lächeln auf den Lippen.

«Kontraste sind unser Ding», sagt van der Wolk. Nicole Nars-Zimmer

Zwei intensive Jahre liegen hinter den beiden Jungdesignern: «Jede freie Minute ging an die Kollektion», sagt van der Wolk. Fast jeden Samstag und jeweils nach seiner Schicht hat der Mitarbeiter einer Baufirma nebst einem 100-Prozent-Pensum in das Start-up investiert.

Mit Erfolg: Die Bestellungen liefen erstaunlich gut an, sagt auch di Mauro, der mit van der Wolk rund 20 Bestellungen pro Woche abwickelt und verschickt. Noch kämen die Bestellungen per Direktnachricht auf Instagram rein, ein Onlineshop stehe kurz vor der Freischaltung.

Modelabel statt politische Bewegung

Besonders in der Technoszene sei die Kollektion beliebt, sagt di Mauro, der sich als Sohn einer indischen Modedesignerin das Wissen über Schnittmuster und Drucktechniken selbst aneignete. Er zeigt die mitgebrachten Shirts. «Hassliebe», «F*** the System» oder ein Gehörnter in Umarmung mit einer Frau springen auf den Shirts ins Auge. «Kontraste sind unser Ding», sagt van der Wolk und scrollt durch die kürzlich geposteten Beiträge auf der firmeneigenen Instagram-Seite.

Zwei weibliche Models tragen die neuesten Drops – weisser Stacheldraht ist prominent in Szene gesetzt. «Farbige Designs wird man bei uns keine finden», sagt van der Wolk. Als Bewegung sehen sich die beiden Jungunternehmer trotz der explosiven Symbolik nicht.

Vielmehr als Modelabel, das abseits vom Mainstream operiert. «Wir wollen für unsere Qualität und die Edgy-Designs bekannt werden», sagt van der Wolk, der keine Unmenschen einkleiden, sondern den lokalen Modemarkt mit ihrem Label aufwerten will. Zielgruppe seien 16- bis 35-Jährige.

Vom eigenen Umfeld zunächst belächelt

In Basel gebe es noch Platz für ein neues Mode-Start-up, sind sich beide sicher. Etliche Rückschläge hätten sie einstecken müssen, sagt di Mauro und erklärt: Die steigenden Baumwollpreise sowie Transportkosten hätten sie eine Zeitlang ausgebremst.

Finanziert hätten sie sämtliche Kosten aus der eigenen Tasche und produziert werde in Indien, sagt di Mauro, dessen Mutter Kontakte zu einer Fabrik in ihrem Heimatland pflegt. Mit der Qualität seien sie sehr zufrieden – selbst nach mehrmaligem Waschen bleibe der Print wie neu, sagt di Mauro, der demnächst einen Besuch bei seinen Fabrikanten plant.

«Wir wurden anfangs belächelt», räumt di Mauro ein. Mittlerweile seien ein Fotograf und ein Webdesigner zum Team dazugestossen, sagt er und fügt an: «Uns war es von Anfang an wichtig, eine professionelle Schiene zu fahren.»

Beide könnten es sich vorstellen, ihr Label gross rauszubringen. Crop-Tops für Frauen und Bauchtaschen seien bereits in Produktion – auch Hoodies und Schuhe sollen in naher Zukunft dazustossen. Dann braucht es definitiv ein Lager, scherzt di Mauro. Das Schlafzimmer wird es danken.

