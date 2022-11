Mögliche Basler Ständerats-Nachfolge: Engelberger will nicht

Mögliche Ersatzwahl Bürgerlicher Hoffnungsträger sagt ab: Engelberger will nicht Ständerat werden Wer vertritt Basel im Ständerat, sollte Eva Herzog Bundesrätin werden? Lukas Engelberger wird von den Bürgerlichen als Favorit gehandelt, doch dieser will Regierungsrat bleiben. Die SVP knüpft die Unterstützung eines bürgerlichen Kandidaten an Bedingungen. Zara Zatti Jetzt kommentieren 11.11.2022, 05.00 Uhr

Will nicht: Regierungsrat Lukas Engelberger. Kenneth Nars

Seit über 50 Jahren besetzt die Basler SP den einzigen Ständeratssitz des Stadtkantons. Nun wittern die Bürgerlichen die Chance, der SP diesen abzuluchsen. Mit der Bekanntgabe der Bundesratskandidatur von Eva Herzog (SP) stellt sich die Frage nach einem Ersatz in der kleinen Kammer, sollte sie denn gewählt werden. Herzog wird als Favoritin für die Landesregierung gehandelt. Hört man sich im bürgerlichen Lager in Basel um, wird klar: Sie wollen. «Es gibt sicherlich eine bürgerliche Kandidatur», sagt sowohl Nationalrätin Patricia von Falkenstein (LDP) als auch FDP-Präsident Johannes Barth.

Bei der Frage nach dem Wer fallen drei Namen: Regierungsrat Lukas Engelberger (Die Mitte), Nationalrätin Patricia von Falkenstein (LDP) und Alt-Regierungsrat Baschi Dürr (FDP). In den Gesprächen kristallisiert sich Engelberger als Favorit heraus.

«Ich bin sehr gerne Regierungsrat.»

Engelberger brächte gute Voraussetzungen für die Wahl mit: Der 47-Jährige sitzt seit acht Jahren in der Basler Regierung, als Direktor der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) konnte er sich während der Pandemie auch über die Kantonsgrenzen hinaus profilieren und stand eng mit Bundesrat Alain Berset in Kontakt.

Am Donnerstagabend zerschlägt Engelberger allerdings die bürgerlichen Hoffnungen: «Für mich ist eine Ständeratskandidatur derzeit kein Thema. Ich bin sehr gerne Regierungsrat und möchte meine Arbeit als Gesundheitsdirektor und GDK-Präsident weiterführen», schreibt er auf Anfrage.

Was trotz guter Chancen gegen eine Kandidatur von Engelberger sprach – zumindest aus bürgerlicher Sicht, war der mögliche Verlust seines Regierungssitzes an das links-grüne Lager. Dann hätten die Bürgerlichen zwar einen Ständerat, aber einen Vertreter weniger in der Kantonsregierung gehabt.

Von Falkenstein verlor schon einmal eine Ständeratswahl

Übrig bleiben also von Falkenstein und Dürr. Von Falkenstein musste bei den Ständeratswahlen 2019 eine harte Niederlage gegen Eva Herzog einstecken. Herzog erhielt rund 37'000 Stimmen, von Falkenstein nur etwas mehr als 12'000.

Der Basler Mitte-Präsident Balz Herter sieht von Falkenstein als valable Kandidatin: «Am Prozentsatz der letzten Nationalratswahlen gemessen, hätte die LDP den grössten Anspruch auf einen Ständeratssitz.» Doch auch Baschi Dürr hält er für einen guten Kandidaten: «Er ist eloquent, gut vernetzt und überzeugt sowohl als Legislativ- als auch als Exekutivpolitiker.»

«Die Chancen stehen so gut wie nie.»

Eugen Dietschi war der letzte Bürgerliche im Ständerat. Sollte Eva Herzog tatsächlich Bundesrätin werden, ergäbe sich für die bürgerlichen Parteien eine unerwartete Chance. Bei den Gesamterneuerungswahlen in einem Jahr würde eine Kandidatin oder ein Kandidat wohl kaum gegen Herzog ankommen. 2019 wurde sie mit dem Glanzresultat gewählt und hat einen guten Stand.

Das sieht auch Herter so: «Sie war 15 Jahre lang Finanzdirektorin in Basel, hat gute Arbeit geleistet und kam auch auf bürgerlicher Seite gut an.» Wechselt Herzog tatsächlich in den Bundesrat, ist die Ausgangslage eine ganz andere. Die Personalsuche für eine Nachfolge aus der SP gestaltet sich nicht ganz einfach, die Partei war auf so schnelle Neuwahlen nicht vorbereitet. «Natürlich kommt es darauf an, gegen wen wir antreten, doch die Chancen stehen so gut wie noch nie», sagt Herter.

Einigung zwischen den Bürgerlichen und der SVP?

Doch etwas trübt die Hoffnung. Vor wenigen Wochen erteilten die Basler Bürgerlichen der SVP einen Korb bezüglich einer Listenverbindung für die Nationalratswahlen im kommenden Jahr. Nun sagt SVP-Grossrat Joël Thüring: «Wir werden kaum Steigbügelhalter sein, wenn das Commitment bei den regulären Wahlen für eine Listenverbindung und eine gemeinsame Ständeratskandidatur fehlt.» Nur wenn die Bürgerlichen geeint antreten, dürften sie eine Chance gegen Links-Grün haben.

Sowohl von Falkenstein als auch Dürr wollten sich am Donnerstag nicht zu einer möglichen Kandidatur äussern. Es sei noch zu früh.

