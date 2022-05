Morgenstund Basler Parlament will keinen späteren Schulstart Der Schulbeginn um 8 Uhr soll nicht nach hinten geschoben werden. Obwohl die Regierung einen entsprechenden Vorstoss der SP annehmen wollte, lehnte der Grosse Rat die Idee ab. Jonas Hoskyn 11.05.2022, 17.03 Uhr

Nicht immer sind die Schülerinnen und Schüler am Morgen so wach wie am 1. Schultag Nicole Nars-Zimmer

Eine halbe oder gar eine ganze Stunde später in die Schule: So sollten Kinder und Jugendliche besser in der Schule ankommen und in den Tag starten. Mit diesem Ansatz wollten zwei SP-Parlamentarierinnen die Situation für Schülerinnen und Schüler verbessern. Jugendliche würden vermehrt unter Schlafentzug leiden, so Franziska Roth (SP). Studien hätten gezeigt, dass dies zu einer Vielzahl von negativen Folgen führe wie emotionalen und kognitiven Schwierigkeiten und Verhaltensproblemen.