Motion Das Basler Gesundheitspersonal soll keinen Coronabonus erhalten Nach einer langen, wechselvollen Geschichte lehnt die Gesundheits- und Sozialkommission ihre eigene Motion ab und folgt der Empfehlung des Regierungsrats. Maria-Elisa Schrade 19.10.2022, 19.58 Uhr

Seit dem Ausbruch der Coronapandemie hat sich die Arbeit des Gesundheitspersonals intensiviert. Symbolbild: Manuela Jans-Koch

«Verstehen Sie mich nicht falsch», betont der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger (Mitte). «Dieser Entscheid erfolgt aus einer Geste des Respekts und nicht aus mangelnder Anerkennung gegenüber dem Gesundheitspersonal.» Der Basler Regierungsrat beantrage, die Motion der Gesundheits- und Sozialkommission für Coronaboni an Gesundheitspersonal nicht weiterzuverfolgen, weil die Regierung nicht Arbeitgeberin der Mitarbeitenden in Gesundheitsinstitutionen sei und die Arbeitgeberverantwortung zuständiger Gremien nicht in Frage stellen wolle.