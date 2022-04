Mulhouse Revolutionäre Schule: Hier werden Software-Ingenieure gratis und ohne Lehrer ausgebildet Die digitalen Kaderschmiede lernen an der Schule für Softwareingenieure Ecole 42 in Mulhouse vor allem selbstständig in Gruppen. Peter Schenk Jetzt kommentieren 18.04.2022, 05.00 Uhr

Das KM0 genannte Gebäude ist digitalen Zukunftstechnologien gewidmet. Hierin befindet sich auch die Schule für Softwareingenieure Ecole 42. Roland Schmid

Die Idee stammt von dem französischen Internetmilliardär Xavier Niel, der selbst ohne Matur reich geworden ist und erkannte, dass ein grosser Mangel an Software-Ingenieuren besteht. 2013 gründete er in Paris die Ecole 42 – die Zahl spielt eine wichtige Rolle in einem berühmten Sciencefiction Roman. Dass es davon jetzt weltweit genau 42 gibt, ist Zufall.

Im Februar dieses Jahres wurde auch in Mulhouse eine Ecole 42 eröffnet. 104 Studierende zwischen 18 und 55 Jahren haben hier ihre Ausbildung aufgenommen. Zugangsbedingungen wie Matur oder eine andere Ausbildung sind ebenso wenig erforderlich wie Kenntnisse im Programmieren.

Am Anfang wird lediglich vier Wochen lang gecheckt, ob die Bewerber logisches Talent haben und über algorithmisches Denken verfügen. Seminare, Vorlesungen und Profs gibt es keine, die Studierenden sollen stattdessen in konkreten Projekten voneinander lernen. Mentoren aus Start-ups, Tech-Unternehmen oder IT-Abteilungen begleiten sie.

Zugang sieben Tage die Woche täglich 24 Stunden

Ziel ist es, dass die Studierenden in der Regel in drei Jahren die wichtigsten Felder des modernen Programmierens lernen. Es sollen 450 Studierende an der Ecole 42 eingeschrieben sein, pro Jahr 150. Das Studium ist gratis und der Zugang zu den modernen Macs mit grossen Bildschirmen mit Hilfe einer Magnetkarte 24 Stunden am Tag sieben Tage die Woche möglich.

Finanziert wird die Schule derzeit zum grossen Teil mit öffentlichen Geldern, in drei Jahren soll das nur noch zu 50 Prozent der Fall sein. In der Schweiz gibt es in Lausanne eine Ecole 42, eine weitere ist in Winterthur geplant. Von einem Standort Basel ist derzeit nicht die Rede, weil die Schule von Mulhouse zu nah ist.

In Mulhouse befindet sich die Ecole 42 im KM0 genannten Gebäude, das 2018 eröffnet wurde und in dem früher Webmaschinen hergestellt wurden. Heute beherbergt es Start-ups, Unternehmen und Schulen und ist den digitalen Zukunftstechnologien gewidmet.

Das funktioniert gut, denn das 11000 Quadratmeter grosse Gebäude soll um 4000 Quadratmeter erweitert werden. Der Name bedeutet Kilometer Null, denn hier begann die 1839 eröffnete Bahnstrecke von Mulhouse nach Thann. Nur wenige Jahre später liess der Elsässer Investor Nicolas Koechlin auch die Strecke Strassburg – Basel bauen.

Die Universität ist schon da

Das gesamte Quartier heisst nach der ehemaligen Giesserei der Maschinenfabrik SACM Fonderie und soll in den nächsten Jahren durch Grün- und Wasserflächen aufgewertet werden. Seit 2007 befinden sich hier die Fachbereiche Wirtschaft, Soziales und Rechtswissenschaften der Université de Haute Alsace. Für die Umgestaltung des Quartiers stehen 20 Millionen Euro zur Verfügung. Ausserdem gibt es eine Ausbildungsstätte für Lehrlinge, Restaurants und attraktive Lofts, weitere sollen folgen.

1923 arbeiteten fast 5500 Personen für die SACM in Mulhouse. Für viele der ehemaligen Industriegebäude der SACM, die 1828 auf 17 Hektaren gegründet wurde und auch Lokomotiven herstellte, gibt es bereits konkrete Projekte und Übernahmekandidaten wie digitale Werkstätten Fablab oder ein Forschungszentrum für Kleine und mittlere Betriebe.

