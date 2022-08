Nach Gewitter: Fondation Beyeler bleibt weiterhin geschlossen

Museen Nach heftigem Gewitter: Fondation Beyeler bleibt weiterhin geschlossen Nach einem heftigen Gewitter vor einer Woche mussten die Verantwortlichen das Haus kurzfristig schliessen. Wann es wieder losgeht, ist noch offen. Andreas Möckli 23.08.2022, 15.12 Uhr

Nach wie vor geschlossen: das Museum Fondation Beyeler in Riehen. Foto: Nicole Nars-Zimmer

Wer die Fondation Beyeler besuchen will, trifft noch immer geschlossene Türen an. Ein Blick auf die Website zeigt, dass das Museum in Riehen nach wie vor nicht geöffnet ist. Nach einem heftigen Gewitter vor einer Woche mussten die Verantwortlichen das Haus kurzfristig schliessen.