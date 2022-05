Basel: Naturhistorisches Museum findet Asbest in Skeletten

Museum Asbest zwischen den Knochen: Darum müssen 24 Tierskelette neu zusammengebaut werden zvg/NMB Das Naturhistorische Museum Basel hat durch Zufall die giftige Substanz Asbest in etlichen Skeletten gefunden. Damit hatte niemand gerechnet. Denn: Nur in Basel scheinen Präparatoren früher das Material verwendet zu haben. Silvana Schreier 0 Kommentare 14.05.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Ein Riesenotter, ein indischer Elefant, ein Nashorn, ein Gepard, ein eiszeitlicher Braunbär. Diese Tiere haben zwei Gemeinsamkeiten: Zum einen sind sie als präparierte Skelette seit vielen Jahren im Besitz des Naturhistorischen Museums Basel. Andererseits bestehen einzelne Teile aus einem Material, das für Beunruhigung sorgt: Asbest.

Durch Zufall hat der Kurator Loïc Costeur an einem Skelett die gefährliche Substanz entdeckt und meldete dies Alwin Probst. Dieser wiederum leitet das Präparatorium des Naturhistorischen Museums und führte umgehend Materialanalysen an weiteren Objekten durch. 24 Skelette in Sammlung und Ausstellung sind betroffen. Das heisst: In allen Fällen wurden die Bandscheiben, eine Art Knorpel zwischen den Wirbelkörpern, mit kartonähnlichem, grauen und fasrigen Material ersetzt. Und dieses besteht aus Asbest.

Der Bandscheibenersatz aus Asbest: Das graue Material ist beim genauen Hinsehen zwischen den Wirbeln zu erkennen. zvg/NMB

Nach höchsten Schutzstandards

Probst und sein Team haben damit einen schweizweit einzigartigen Befund festgestellt. Obwohl andere Schweizer Museen umgehend ihre Skelette in der Sammlung untersucht haben, wurde an keinem anderen Ort Bandscheiben oder andere Teile aus Asbest gefunden. Präparatorin Frida Eberhardt erklärt sich das so:

«Vermutlich wurden diese Arbeiten in den 50er- und 60er-Jahren hier in Basel gemacht. Viele Skelette sind seit langer Zeit in der Sammlung.»

Ausserdem sei damals das Material einfach vorhanden gewesen und für seine guten Eigenschaften geschätzt worden. Es sei vermutlich ein handwerklicher Zufall.

Doch ein Nachspiel hat die frühere Präparationsmethode für das Basler Museum dennoch. Seit Anfang Jahr arbeitet das Präparationsteam daran, alle betroffenen Skelette auseinanderzubauen, zu reinigen und neu zusammenzusetzen. Dafür wurde im Innenhof des Museums eine Baracke aufgebaut, in dieser Sanierungszone müssen höchste Schutzstandards gelten.

Präparatorin Eberhardt erzählt: Wer in den Arbeitsbereich möchte, muss durch eine Schleuse. In Schutzmontur natürlich. Höchstens zwei Stunden am Stück darf Eberhardt oder ihr Team im Raum arbeiten, danach geht es ab unter die Dusche. Gerade bei den fossilen Objekten müsse mit besonderer Vorsicht gearbeitet werden: «Die Skelette sind sehr fragil und brüchig. Ausserdem müssen wir alle Veränderungen festhalten, damit die Informationen zum Objekt später ergänzt werden können», so Eberhardt.

In Schutzanzug in der Baracke: Die Präparatorinnen und Präparatoren des Naturhistorischen Museums Basel dürfen nur zwei Stunden am Stück an den Skeletten arbeiten. zvg/NMB

«Asbest ist mit Vor- und Nachteilen verbunden»

Martin Troxler leitet das Präparationsteam des Naturhistorischen Museums in Bern. Auch er hat nach der Meldung aus Basel etliche Skelette untersucht – aber kein Asbest gefunden. Troxler sagt:

«Es gibt so viele Techniken, wie es Skelettpräparatoren und

-präparatorinnen gibt.»

So überrasche es nicht, dass in früheren Jahren auch asbesthaltige Materialien eingesetzt wurden. «Asbest war halt lange eine gängige Substanz in vielen Bereichen und Materialien.»

Das bestätigt Michael Romer: Der ETH-Wissenschafter arbeitete lange Jahre in der Forschung zu Asbest und ist heute Inhaber der Firma Aatest AG in Lenzburg. Sein Betrieb analysiert Materialproben, macht Raumluftmessungen und klärt auf Auftrag ab, ob eine Bausubstanz mit Schadstoffen wie Asbest versetzt ist. Romer: «Asbest ist immer mit Vor- und Nachteilen verbunden.» Heute überwiegen die negativen Eigenschaften, früher wollte man vom Material profitieren. Denn Asbest kann weder verschimmeln oder verbrennen, noch löst es sich in Wasser auf.

Keine Gefahr für Museumsbesuchende

Immer wieder wird bei Gebäudeabbrüchen oder Sanierungen Asbest gefunden. Romer sagt:

«In fast jedem Haus, das älter als 32 Jahre ist, wurde Asbest etwa im Fliesenkleber, im Verputz oder beim Brandschutz verwendet.»

In fest gebundener Form – etwa als Faserzementplatte – besteht kaum ein Risiko, so der Diagnostiker. Denn erst das Einatmen von Asbest-Staub sei gefährlich. In schwach gebundener Form jedoch kann das Material laut Romer zu einer messbaren Belastung eines Raumes führen, wenn es sich etwa durch Vibration löst. Dies ist beispielsweise bei Textilien oder leichten Platten aus Asbest der Fall.

Yvonne Barmettler, Sprecherin des Naturhistorischen Museums Basel, betont denn auch: «Die Untersuchungen und Raummessungen haben gezeigt, dass für die Besuchenden nie eine Gefahr von den belasteten Skeletten ausging.» Das Präparationsteam habe aber sämtliche Objekte mit einem Spezialkleber versiegelt, um bis zur Sanierung nichts zu riskieren.

Das Skelett des eiszeitlichen Braunbärs ist bereits gereinigt und neu zusammengesetzt worden. zvg/NMB

Voraussichtlich bis mindestens November dauern die Arbeiten noch an. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 200'000 Franken. Pünktlich zum Umzug des Naturhistorischen Museums ins St. Johann sollen dann aber die Robbe, die Antilope, das Krokodil und die Seekuh gereinigt und neu zusammengesetzt sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen