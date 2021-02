Museum im LockDown Im Naturhistorischen Museum ist etwas los: Wer nicht konserviert, stirbt aus Hinter den Kulissen des Naturhistorischen Museums Basel herrscht trotz der temporären Schliessung kein Stillstand. Ein Augenschein. Tanja Opiasa-Bangerter 04.02.2021, 05.00 Uhr

Trotz Schliessung wird gearbeitet: Das Naturhistorische Museum Basel. Foto: tageswoche.ch

Sarah Müller fotografiert und vergrössert dabei Schlupfwespen zur Bestimmung der Unterart Biler: Nicole Nars-Zimmer Ozeane Lapouze präpariert Wirbelknochen. Blick auf diverse Skelette. Blick auf diverse Skelette. Loic Costeur zeigt sein Lieblingsobjekt: Ein Moschustier mit grossen Eckzähnen und zum Vergleich eine Säbelzahnkatze Studentin Cillya Lüscher katalogisiert Vogelknochen. Zivilschutz-Dienstleistender Cedric Kegreiss erstellt für den in rund fünf Jahren bevorstehenden Umzug an den neuen Standort im St. Johann die ersten Polsterungen.

Am maskentragenden Skelett vorbei treten wir in den menschenleeren Kassenbereich. Das Geräusch der zufallenden Flügeltüren erzeugt in der Stille der leeren Museumshallen ein leises Echo. Der Kopf eines Dinosauriers taucht vor uns auf und wirkt im abgedunkelten Treppenhaus noch imposanter. Zwei Bronzebüsten blicken uns streng an – auch sie tragen exemplarisch einen Mundschutz.

Die Abbilder der Sarasin-Cousins und Mitbegründer der Sammlung seien eigens vor die Türen geschoben worden, sagt die Medienverantwortliche Ariane Russi. «Sie halten den Mindestabstand ein und symbolisieren so die Coronamassnahmen», meint sie. Wir steigen in das verborgene Herzstück des Museums hinab. Rund 12 Millionen Objekte beinhaltet die Sammlung, betont Loic Costeur. Der 42-jährige Wirbeltierpaläontologe öffnet zielstrebig einen der Rollschränke und zeigt uns sein Lieblingsstück.

Der handgrosse Schädel eines chinesischen Moschushirsches sei einer, vor 20 Millionen Jahren lebender Wiederkäuerart sehr ähnlich. Auf der Suche nach einem derer Eckzähne stöbert er unter beschrifteten Knochenteilen. Schliesslich hält er ihn triumphierend neben sein neuzeitliches Pendant. Diesem Erkenntnisgewinn, der die Grösse der Sammlung ermögliche, seien auch Besuche von Forschenden aus aller Welt zuzuschreiben, betont Costeur. «Seit Corona ist es sehr still geworden hier unten», räumt Costeur, der die beiden Museumsschliessungen innerhalb nur eines Jahres bedauert, ein.

Fossil am Freitag

«Fast eine ganze Generation hat zurzeit keinen Zugriff auf unsere Bildungsinhalte», betont Costeur, dem die ausfallenden Schulführungen und Workshops zu schaffen machen. Die Sonderausstellung «Erde am Limit» sei dem Publikum nur einen Monat lang offen gestanden, betont er und fügt an: «Wir wollen, dass die Ausstellung lebt.» Eine Verlängerung werde geprüft, sagt Costeur, der soeben den Zivildienstmitarbeiter Cedric Kegveiss instruiert. Dieser hantiert, neben einem imposanten Schädel stehend, mit einer Spachtel im Styropor.

Homeoffice komme für ihn, wie auch für Praktikantin Cylia Lüscher, die soeben Vogelknochen ins Datensystem erfasst, nicht in Frage. «Ihn kann ich schliesslich schlecht nach Hause nehmen», scherzt Kegveiss und zeigt auf seinen fossilen Nachbarn. Er bereite die Überreste des 15 Millionen Jahre alten Nashorns für den Transport an den neuen Museumsstandort vor. Den Bezug zu Zeit und deren Grenzen, die in der Paläontologie meistens durch Massenaussterben festgemacht werden, wäre ein Thema für das digitale Format «Fossil am Freitag», das Costeur derzeit auf der Website anbiete, sagt Russi.

Knochenarbeit

Ozéane Lapauze kratzt soeben mit einem spitzen Werkzeug an der Oberfläche eines Wirbelknochens, als wir eintreten. Sie befreie die Überreste der prähistorischen Kuh von schädlichem Wachs und dämme den Schaden ein, den Pyrit verursache, sagt die paläontologische Präparatorin. Die Arbeit sei sehr zufriedenstellend, betont Lapauze, die trotz des Lüftungssystems nur alleine arbeiten dürfe. Auch die 23-jährige Sarah Müller berichtet von der denkwürdigen Stille im Museum. «Abends ist es im vereinsamten Museum fast ein wenig unheimlich», sagt sie.

Die Biologiestudentin begutachtet soeben die regenbogenfarbenen Flügel einer Schlupfwespe auf ihrem Bildschirm. «Pro Tag schaffe ich fünf bis sechs Tiere», erzählt Müller. Sie fotografiert die Wespen für einen neuen Artenbestimmungsschlüssel, den Kuratorin Seraina Klopfstein derzeit in ihrem Forschungsprojekt erarbeitet. Biologielaborant David Muster trifft zur Fütterung der Ameisen – der einzigen, lebenden Art im Hause – ein. «In einer Stunde wird von diesem Zweig nichts mehr übrig sein», kommentiert er.

In der verlassenen Aula hallen unsere Schritte in den leeren Gängen. «Hier finden sonst unsere Vorträge statt», sinniert Russi. Man habe sich entschieden, keine Online-Veranstaltungen durchzuführen und die Anlässe stattdessen nach der Wiedereröffnung anzubieten.