Museum Tinguely Tattoos, Technik, Trash: Die Welt der Künstlerfamilie Leu Das Museum Tinguely zeigt das weitgespannte Schaffen der mit «Jeannot» befreundeten Familie Leu – vor allem ihre bekannten Tattoos. Christoph Dieffenbacher 05.03.2021, 05.00 Uhr

Loretta Leu neben ihrem Sohn Filip Leu, Enkel der Künstlerin Eva Aeppli, und seine Frau Tintine Leu, in der Ausstellung «Leu Art Family» im Museum Tinguely in Basel. Bild: Georgios Kefalas / KEYSTONE

Muskulöse Zirkusmenschen in geblümten Rahmen neben abstrakten Zeichen, Comicszenen und Porträts in den buntesten Farben. Frauenakte und explodierende Fantasie – und Traumlandschaften: In sechs Reihen hängen die versammelten Werke ganz unterschiedlicher Art aus der Leu-Familie übereinander. Die Wände des grossen Raums wirken damit fast so voll wie die Hautoberfläche eines Tätowierten – etwa von Tim Steiner, der vor vier Jahren hier im Museum Tinguely als sitzendes Lebendmodell zu besichtigen war, fast vollständig tätowiert vom belgischen Künstler Wim Delvoye.

Aeppli-Sohn Felix als «Patriarch»

In der aktuellen Ausstellung geht es wieder um Hautstechereien, aber nicht nur: um das kreative Schaffen von drei Generationen einer Künstlerfamilie aus dem Umfeld Jean Tinguelys. Manche ihrer Mitglieder sind heute im Mode- oder Musikgeschäft tätig und würden sich wahrscheinlich nicht als bildende Künstler verstehen. Doch die Leus würden unter Tattoo-Kennern seit Jahrzehnten weltweit grosse Bekanntheit geniessen, sagt der Ausstellungskurator, Freund der Familie und Künstler Christian Jelk.

Jelk erzählt von den Anfängen der weitverzweigten Familie: Ihr «Patriarch» war der in Basel geborene Felix Leu, Sohn von Eva Aeppli, der ersten Frau von Jean Tinguely. Er arbeitete zeitweise als dessen Assistent und lernte an einer Vernissage in New York Ende der 1960er-Jahre seine spätere Frau Loretta kennen. Mit ihr reiste er jahrelang und ausgiebig um die Welt, durch Europa, nach Kalifornien und Indien etwa. Die beiden bildeten ein Künstler- und Abenteuerpaar wie viele andere Hippies jener Zeit; unterwegs kamen die vier Kinder Ama, Aia, Filip und Ajja dazu.

Stechen für den Lebensunterhalt

Erfahrung könne man nur unterwegs gewinnen, habe Vater Felix auf die Frage geantwortet, ob seine Kinder nicht besser zur Schule gehen sollten. Reisen sei überhaupt die ideale Art, Geografie und Sprachen zu lernen. Was für das Familienoberhaupt einzig zählte: Papier und das Nötige zum Zeichnen dabei zu haben. Schwer an Krebs erkrankt, habe Felix Leu noch bis zu seinem Tod 2002, so der Kurator, intensiv an seinen Bleistiftporträts, aber auch an freien Improvisationen mit Tuschfarbe gearbeitet. Diese in der Ausstellung etwas versteckten Blätter lassen am ehesten die Nähe zu Stiefvater Jeannot Tinguely erkennen.

Ausstellungsansicht aus «Leu Art Family» im Museum Tinguely in Basel. Bild: Georgios Kefalas / EPA

Auf einer der Reisen, erzählt Jelk weiter, sei Felix im damaligen Aussteigerparadies Goa auf die Idee mit den Tattoos gekommen – und wie damit für den Lebensunterhalt der Familie Geld zu machen war. Rasch sei er zum Star in der weltweiten einschlägigen Szene aufgestiegen, denn seine Arbeiten verdienten den Titel «Körper-Kunst» auch wirklich.

Sohn Filip übernahm später das Handwerk des Stechens vom Vater und führte es fort, nachdem er im Städtchen Ste-Croix im Waadtländer Jura sesshaft geworden war. Noch heute besuchen ihn dort Menschen aus aller Welt, um sich von ihm die Haut bearbeiten zu lassen. Tatsächlich: Die auf Filips Website (leufamilyiron.com) präsentierten Ganzkörpertattoos mögen manche faszinieren, andere aber zum eher Staunen oder gar Schaudern bringen.

Totenschädel, Engel und Fabeltiere

Zur Hauptsache besteht die Ausstellung denn auch vorwiegend aus Tattoo- und Trashkunst, die ihre Herkunft aus Populärkultur und esoterischem Denken nicht verleugnet. Neben den versammelten Familienwerken – von denen neben Felix' Zeichnungen die Jahrmarktporträts von Filips Frau Titine Leu auffallen – finden sich in einem zweiten Raum in einer Grossvitrine durcheinander liegende Skizzen: Totenschädel, Drachen und andere Fabeltiere, Engel und Teufel, das Ganze begleitet von Computerklängen und einem Video. Diese hochgestochenen Bildklischees gehen einem nicht wirklich unter die Haut.

Ausstellungsansicht aus «Leu Art Family» im Museum Tinguely in Basel. Bild: Georgios Kefalas / KEYSTONE

Dass menschliche Tätowierungen, die einst eine kulturelle Bedeutung hatten, heute zur platten Modeerscheinung abgesunken sind, weiss der Kurator natürlich. Er kritisiert diese Entwicklung von einer offenbar magischen Praxis zur Marke von Spiessertum auch.

Doch wenn er den

Leu'schen «Familienkosmos» mit einer zusammenhaltenden und durchlässigen Haut vergleicht, wirkt das etwas überstrapaziert. Und problematisch wird es dann, wenn die Ausstellung das esoterische Ensemble der Familiengaben zu einer Welt von «grenzenloser schöpferischen Energie» deutet. Denn damit werden dieser Familie nur neue Zwänge und Unfreiheiten verpasst – nachdem die erste Generation auf ihren Weltreisen noch nach Ungebundenheit und geistiger Unabhängigkeit gesucht hatte.

Art Leu Family. Caresser la peau du ciel. Museum Tinguely, bis 31. Oktober 2021. Geöffnet Dienstag bis Sonntag 11–18 Uhr, Infos und Begleitprogramm: www.tinguely.ch