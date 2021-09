Museumsstadt Basel Das Architekturmuseum erhält Konkurrenz aus Zürich – und muss sich nun rechtfertigen Zürcher fordern ein neues Schweizer Architekturmuseum und sprechen dem Basler Haus diesen Anspruch ab. Christian Mensch Jetzt kommentieren 09.09.2021, 05.00 Uhr

Das Schweizerische Architekturmuseum ist bei der Kunsthalle eingemietet. Kenneth Nars / BLZ

Die Ankündigung ist eine Provokation. «Braucht die Schweiz ein (neues) Architekturmuseum?» Unter diesem Titel veranstaltet das Zentrum für künstlerische Nachlässe (ZKN) in Zürich ein Podium. Der Veranstalter geht mit der Fragestellung stillschweigend davon aus, dass es derzeit keine solche Institution gebe. Dabei existiert in Basel seit 1984 ein Architekturmuseum, das seit 15 Jahren das Prädikat eines «Schweizerischen Architekturmuseums» (SAM) trägt. Der Zürcher Vorwurf: Weder sei das SAM am Steinenberg in Basel thematisch auf die Schweiz ausgerichtet, noch sei es im eigentlichen Sinn ein Museum.

«Der Name hat zwar geändert, aber nicht der Inhalt», sagt Anneke Abhelakh, Mitarbeiterin am Institut für Geschichte und Theorie der Architektur an der ETH Zürich. Das SAM verfüge zudem weder über ein Archiv noch über eine Bibliothek. Abehelakh will erst am Podium ihre eigenen Ideen präsentieren. Doch sie sagt: «Wir können es besser machen.»

Der Zürcher Vorstoss kommt in Basel schlecht an. Der Architekt Meinrad Morger ist Stiftungsratspräsident des SAM. Er sagt: «Es ist ein Ignorieren von Tatsachen, es gibt in Basel ein Schweizerisches Architekturmuseum.» Allerdings eines, dessen Legitimation nicht nur in Zürich angezweifelt wird. Auch beim Bundesamt für Kultur (BAK) wird es nicht als solches anerkannt – und entsprechend auch nicht finanziell unterstützt.

Weder sammeln noch bewahren – nur ausstellen

Zu den klassischen Aufgaben eines Museums gehören das Sammeln, Bewahren, Erforschen, Vermitteln und Ausstellen. Doch auf die ersten Tätigkeiten verzichtet das SAM vollständig; weder hat es eine Sammlung angelegt, noch wird eine solche beforscht.

Für den Direktor Andreas Ruby macht die Beschränkung allerdings doppelt Sinn. Zum einen lasse sich Architektur ohnehin nicht ausstellen, sondern lediglich durch Reproduktionen davon. Zum anderen bestünden in der Schweiz bei der ETH (Zürich), der EPFL (Lausanne) und der Accademia di Architettura (Mendrisio) bereits drei dezentrale Sammlungsorte, die Nachlässe von Schweizer Architekten aufbewahrten. Das SAM sei mit seinen Ausstellungen komplementär zu begreifen. Ruby sagt, was unter einem Museum zu verstehen sei, verändere sich auch. Aber das BAK vertrete da noch «eine sehr traditionelle Vorstellung, die auf einer Sammlung basiert».

Der Architekt Christian Blaser, Veranstalter der Architekturdialoge, sagt, Basel sei unbestritten die Architekturhauptstadt der Schweiz. Nur noch in Tokio und in New York seien wie hier Bauten von zwölf verschiedenen Trägern des Pritzker Architecture Prize, der höchsten Auszeichnung für Architektur, zu sehen.

Die Aufbruchstimmung ist vorbei

Die grosse Aufbruchstimmung, in der zahlreiche Stararchitekten nach Basel geholt worden sind und in der auch das Museum gegründet wurde, ist allerdings vorbei. Zwar findet sich am Rheinknie weiterhin und angeführt von Herzog & de Meuron eine grosse Dichte an international tätigen Architekturbüros. Doch die Bemühungen, die Architekturabteilungen der ETH und der EPFL dauerhaft mit Satelliten an Basel zu binden, sind ebenso gescheitert wie die Idee, die Architektur wissenschaftlich an die Universität Basel anzudocken. Zudem sind ausser dem auswärtigen Peter Zumthor, der die Erweiterung der Fondation Beyeler baut, und den Platzhirschen Herzog & de Meuron derzeit keine weiteren Projekte grosser Architekten in der Ausführung.

Wenn vielleicht Basel auch weiterhin der Ort der Architekten ist, dann sei Zürich der Ort der Bauherren, räumt Blaser ein. Sowohl die grossen Bau- als auch die Immobilienunternehmen haben ihr Domizil eher an der Limmat denn am Rhein. Gegen die Zürcher Offensive wollen sich die Basler aber zur Wehr setzen. Da sie selbst nicht zum Podium eingeladen waren, haben sie sich nun selbst angemeldet, um das Wort zu ergreifen.